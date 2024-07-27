Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей Сегодня 21:27 — Технологии&Авто

Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей

Автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС, продолжают доминировать на украинском рынке новых легковушек.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем в прошлом году.

В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в I полугодии 2023 г. они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас — 43%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в первой половине 2024 года стал кроссовер MAZDA CX5.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

Mazda CX5 — 876 ед.;

Toyota RAV-4 — 862 ед.;



KIA Sportage — 826 ед.;



Renault Duster — 749 ед.;



Suzuki SX4 — 578 ед.



Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Более 48% подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (около 55 тыс. ед.). Их средний возраст составляет 10,3 года.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 3646 ед.;

Volkswagen Tiguan — 2220 ед.;



Audi Q5 — 2219 ед.;



Nissan Rogue — 2210 ед.;



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