Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей — Finance.ua
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Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей

Технологии&Авто
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Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей
Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей
Автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС, продолжают доминировать на украинском рынке новых легковушек.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем в прошлом году.
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В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в I полугодии 2023 г. они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас — 43%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в первой половине 2024 года стал кроссовер MAZDA CX5.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

  • Mazda CX5 — 876 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 862 ед.;
  • KIA Sportage — 826 ед.;
  • Renault Duster — 749 ед.;
  • Suzuki SX4 — 578 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
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Более 48% подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (около 55 тыс. ед.). Их средний возраст составляет 10,3 года.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

  • Volkswagen Golf — 3646 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 2220 ед.;
  • Audi Q5 — 2219 ед.;
  • Nissan Rogue — 2210 ед.;
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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