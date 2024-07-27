Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Бензиновые авто остаются самыми популярными на украинском рынке: ТОП-5 моделей
Автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС, продолжают доминировать на украинском рынке новых легковушек.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем в прошлом году.
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В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в I полугодии 2023 г. они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас — 43%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в первой половине 2024 года стал кроссовер MAZDA CX5.
ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
- Mazda CX5 — 876 ед.;
- Toyota RAV-4 — 862 ед.;
- KIA Sportage — 826 ед.;
- Renault Duster — 749 ед.;
- Suzuki SX4 — 578 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
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Более 48% подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (около 55 тыс. ед.). Их средний возраст составляет 10,3 года.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 3646 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 2220 ед.;
- Audi Q5 — 2219 ед.;
- Nissan Rogue — 2210 ед.;
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