ТОП-10 кроссоверов, долго сохраняющих свою стоимость — Finance.ua

ТОП-10 кроссоверов, долго сохраняющих свою стоимость 25.07.2024, 00:11 — Технологии&Авто

ТОП-10 кроссоверов, долго сохраняющих свою стоимость

Когда человек рассматривает покупку кроссовера и любого другого авто, одним из ключевых критериев является способность автомобиля долго сохранять свою стоимость. Для одних это возможность выгодно продать машину после короткого использования, для других это важный актив, который можно использовать в будущем.

Эксперты издания WhatCar проанализировали авторынок и определили, какие кроссоверы лучше удерживают свою первоначальную стоимость.

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Для анализа взяли данные о рыночной стоимости автомобилей через три года после их покупки и сравнили с их первоначальной ценой. В результате был создан рейтинг из десяти кроссоверов, показавших наименьшее снижение в цене.

Вот ТОП-10 кроссоверов:

1. Lamborghini Urus — остаточная стоимость: 72.6%

2. Mercedes G-Class — остаточная стоимость: 62.3%

3. Lotus Eletre — Остаточная стоимость: 60.8%

4. Land Rover Defender — остаточная стоимость: 58.1%

5. Mini Countryman — остаточная стоимость: 57.3%

6. Range Rover — остаточная стоимость: 56.54%

7. Range Rover Sport — остаточная стоимость: 56.53%

8. Renault Scenic E-Tech — остаточная стоимость: 56.3%

9. Land Rover Discovery — остаточная стоимость: 54.5%

10. Tesla Model Y — остаточная стоимость: 53.7%.

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