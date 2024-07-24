ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг — Finance.ua

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ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг

Технологии&Авто
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ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг
ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг
Американское издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях, опубликовало новый рейтинг качества авто. В этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года.
В Consumer Reports не меняют методику исследований. По-прежнему эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 опробованных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей — у концерна Hyundai-Kia.

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  • Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, набравший 98 баллов из 100 возможных.
  • Второе место занял BMW iX, победивший BMW в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.

Лучшие премиальные электрокросоверы 2024 года:

  1. BMW iX — 84 балла.
  2. Genesis GV60 — 75.
  3. Lexus RZ — 74.
  4. Audi Q4 e-tron — 71.
  5. Audi Q8 e-tron — 70.
Среди массовых электрокроссоверов лидером стала Kia EV6, опередившая Tesla Model Y.

Лучшие электрокросоверы 2024 года:

  1. Kia EV6 — 77 баллов.
  2. Tesla Model Y — 72.
  3. Kia Niro Electric — 71.
  4. Nissan Ariya — 70.
  5. Ford Mustang Mach-E — 70.
Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных — BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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