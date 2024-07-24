ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг — Finance.ua

ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг
Американское издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях, опубликовало новый рейтинг качества авто. В этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года.
В Consumer Reports не меняют методику исследований. По-прежнему эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 опробованных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей — у концерна Hyundai-Kia.
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- Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, набравший 98 баллов из 100 возможных.
- Второе место занял BMW iX, победивший BMW в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.
Лучшие премиальные электрокросоверы 2024 года:
- BMW iX — 84 балла.
- Genesis GV60 — 75.
- Lexus RZ — 74.
- Audi Q4 e-tron — 71.
- Audi Q8 e-tron — 70.
Среди массовых электрокроссоверов лидером стала Kia EV6, опередившая Tesla Model Y.
Лучшие электрокросоверы 2024 года:
- Kia EV6 — 77 баллов.
- Tesla Model Y — 72.
- Kia Niro Electric — 71.
- Nissan Ariya — 70.
- Ford Mustang Mach-E — 70.
Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных — BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).
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