ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг — Finance.ua

ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг 24.07.2024, 02:21 — Технологии&Авто

ТОП-5 лучших электромобилей 2024 года: рейтинг

Американское издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях, опубликовало новый рейтинг качества авто. В этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года.

В Consumer Reports не меняют методику исследований. По-прежнему эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 опробованных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей — у концерна Hyundai-Kia.

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Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, набравший 98 баллов из 100 возможных.

Второе место занял BMW iX, победивший BMW в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.

Лучшие премиальные электрокросоверы 2024 года:

BMW iX — 84 балла. Genesis GV60 — 75. Lexus RZ — 74. Audi Q4 e-tron — 71. Audi Q8 e-tron — 70.

Среди массовых электрокроссоверов лидером стала Kia EV6, опередившая Tesla Model Y.

Лучшие электрокросоверы 2024 года:

Kia EV6 — 77 баллов. Tesla Model Y — 72. Kia Niro Electric — 71. Nissan Ariya — 70. Ford Mustang Mach-E — 70.

Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных — BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).

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Фокус По материалам:

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