Nvidia покупает АІ-стартап Run: ai: Еврокомиссия одобрила сделку — Finance.ua

Nvidia покупает АІ-стартап Run: ai: Еврокомиссия одобрила сделку Сегодня 07:23 — Фондовый рынок

Nvidia покупает АІ-стартап Run: ai: Еврокомиссия одобрила сделку

Европейская комиссия (ЕК) одобрила соглашение по покупке американским производителем графических процессоров Nvidia Corp. израильского ИИ-стартапа Run: ai. Сделка была одобрена без дополнительных условий.

Об этом говорится в сообщении ЕК.

Nvidia сообщила о заключении соглашения в апреле этого года, не раскрывая деталей по его стоимости. Компания уже имеет партнерские отношения с Run: ai, разработавшей платформу, направленную на оптимизацию использования графических процессоров (GPU).

Как отмечает The Wall Street Journal, одобрение соглашения со стороны Европейской комиссии устраняет только один из регуляторных барьеров.

В августе этого года СМИ информировали, что Министерство юстиции США расследует сделку между Nvidia и Run: ai на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

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