Nvidia показала миниатюрный ИИ-компьютер (видео) — Finance.ua

Nvidia показала миниатюрный ИИ-компьютер (видео) Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Nvidia показала миниатюрный ИИ-компьютер (видео)

Компания Nvidia представила новую версию компьютера Jetson стоимостью $249 для локального запуска программ искусственного интеллекта. Модель Orin Nano превосходит предшественника вдвое по скорости и эффективности, при этом его цена вдвое ниже.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продемонстрировал новинку в видеоролике на YouTube , извлекая компактное устройство из духовки на своей кухне. По его словам, компьютер способен обрабатывать почти семьдесят триллионов операций в секунду, потребляя всего 25 Вт.

«Много лет назад мы создали совершенно новый тип процессора — процессор для роботов. Тогда никто не понимал, что мы разрабатываем, но мы предсказывали: когда-то эти модели глубокого обучения эволюционируют, и роботы появятся повсюду», — сказал Хуанг.

Orin Nano оснащен шестиядерным процессором Arm Cortex-A78AE с тактовой частотой 1,7 ГГц. Графический чип содержит 1024 ядра CUDA и 32 тензорных ядра, работающих на частоте 1020 МГц. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и обеспечивает производительность до 67 TOPS.

Компьютер поддерживает широкий спектр подключений: четыре порта USB 3.2 Type-A, два разъема MIPI CSI (совместимые с камерами Raspberry Pi), слоты M.2 2280 и M.2 2230 для SSD-накопителей. Наличие 40-контактного разъема GPIO позволяет использовать расширение Raspberry Pi Hats.

Устройство работает под управлением операционной системы Linux L4T, оптимизированной для оборудования Nvidia. Продажи Orin Nano начнутся в конце месяца.

Orin Nano найдет применение среди разработчиков роботов и промышленного оборудования, требующих автономной работы без подключения к облаку. К примеру, стартап World (ранее известный как Worldcoin) Сэма Альтмана использует модуль Jetpack в своем устройстве Orb для сканирования радужной оболочки глаза.

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