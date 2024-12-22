Стало известно, будет ли «Укрпочта» работать на праздники — Finance.ua

Стало известно, будет ли «Укрпочта» работать на праздники
Один из крупнейших почтовых операторов Украины, государственная компания «Укрпочта», не будет работать 1 января 2025 года, несмотря на то, что в Украине этот день является обычным рабочим.
Об этом сообщил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский во время телемарафона.
График работы
По словам руководителя компании, 24 и 31 декабря компания будет работать до 17:00, а 1 января будет выходным.
Все остальные дни работа «Укрпочты» будет производиться по привычному графику.
Также стоит отметить, что в Украине, в условиях военного положения, отменены выходные дни на государственные и религиозные праздники, а выходные, которые приходятся на субботу или воскресенье, не переносятся на следующий день.
Напомним, во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать по следующему графику:
- 25 декабря — по обычному расписанию;
- 31 декабря — до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);
- 1 января — отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
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