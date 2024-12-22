Стало известно, будет ли «Укрпочта» работать на праздники — Finance.ua

Стало известно, будет ли «Укрпочта» работать на праздники Сегодня 11:19 — Фондовый рынок

Стало известно, будет ли «Укрпочта» работать на праздники

Один из крупнейших почтовых операторов Украины, государственная компания «Укрпочта», не будет работать 1 января 2025 года, несмотря на то, что в Украине этот день является обычным рабочим.

Об этом сообщил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский во время телемарафона.

График работы

По словам руководителя компании, 24 и 31 декабря компания будет работать до 17:00, а 1 января будет выходным.

Все остальные дни работа «Укрпочты» будет производиться по привычному графику.

Также стоит отметить, что в Украине, в условиях военного положения, отменены выходные дни на государственные и религиозные праздники, а выходные, которые приходятся на субботу или воскресенье, не переносятся на следующий день.

по следующему графику: Напомним, во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать

25 декабря — по обычному расписанию;

31 декабря — до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);

1 января — отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.

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