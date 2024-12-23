Доходы ресторанного бизнеса в Украине в прошлом году приросли на 120%: кто заработал больше всех — Finance.ua

Доходы ресторанного бизнеса в Украине в прошлом году приросли на 120%: кто заработал больше всех Сегодня 14:28 — Фондовый рынок

Доходы ресторанного бизнеса в Украине в прошлом году приросли на 120%: кто заработал больше всех, freepik

Чистый доход ресторанного бизнеса в Украине в 2023 году достиг 31,6 млрд грн, что в 120% больше, чем в 2022 году и на 26% больше, чем в 2021 году. Лидером отрасли остается McDonald’s, чей доход прирос на 297%, достигнув почти 13 млрд грн.

Об этом свидетельствует аналитика YC.Market.

В региональном разрезе Киев продолжает доминировать с чистым доходом более 23 млрд грн, что составляет 72% дохода сферы. В столице работает более 1,2 тыс. компаний, что делает ее основным гастрономическим центром страны. Днепропетровская область заняла второе место с доходом 1,6 млрд грн, а Львовская область — третье, заработав 1,4 млрд грн.

Инфографика: YC. Market

Количество компаний в отрасли приросло на 30%: если в 2022 году активными были 2,6 тыс. компаний, то в 2023 году их количество превысило 3,5 тыс.

Число физических лиц-предпринимателей также увеличилось: в 2023 году зарегистрировано 19,4 тыс. новых ФЛП, что в два раза больше, чем в 2022 году. В 2024 году прирост регистраций по отношению к 2023 году снизился на 4%. Больше новых ФЛП в этой индустрии за 2023 — ноябрь 2024 года открыли в Киеве (4,2 тыс.), Днепропетровской (2,5 тыс.), Львовской (2,3 тыс.) и Киевской (2,2 тыс.) областях.

Десятка самых доходных ресторанов Украины

Безоговорочным лидером остается McDonald’s, который в 2023 году заработал более 12,9 млрд грн, что составляет почти 40% всего дохода.

Франчайзи KFC совокупно заняли второе место, заработав 2,5 млрд грн: ООО «Тести фуд» — более 1 млрд грн, ООО «Глобальная ресторанная группа-Украина» — 826 млн грн и ООО «ДТС-Харьков» — более 619 млн грн.

Инфографика: YC. Market

Среди других известных брендов в десятке: Пузата Хата — около 951 млн грн, Domino’s Pizza — более 369 млн грн, сеть ресторанов японской кухни Сушия — более 322 млн грн и Salateira — почти 289 млн грн.

В десятке также ООО «Вог кафе», которое оперирует сетью кафе на АЗК WOG. Чистый доход компании в 2023 году составил почти 174 млн грн и прирос на 106% по сравнению с 2022 годом.

Сеть ресторанов Tarrantino Family, которая оперирует десятками ресторанов в Киеве, среди которых «Хачапури и вино», «Буффалино» и «Рукола» получила почти 138 млрд грн чистого дохода, а прирост составил рекордные 310%.

За 2023−2024 годы компании гастрономической индустрии получили около 1,3 млрд государственного финансирования. Двадцать крупнейших компаний-получателей аккумулировали более 92% из госбюджета.

Инфографика: YC. Market

Больше всего государственных денег, по данным портала spending.gov.ua, получила одесская ООО «Фабрика вкуса». За два года из бюджета компании заплатили немногим более 397 млн ​​грн (1580 транзакций). Еще более 273 млн грн (2638 транзакций) за 2023−2024 годы получило Кооперативное предприятие «Володимирецкий комбинат общественного питания».

Тройку лидеров среди получателей публичных средств замыкает ООО «Лаяр сити» из Львовской области. За период 2023—2024 года компания получила более 81 млн грн (162 транзакции) из государственного бюджета.

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