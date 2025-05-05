Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии — Finance.ua

Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии Сегодня 15:30 — Финтех и Карты

Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии

Финтех-сервис Revolut ведет переговоры с Национальным банком Украины о получении банковской лицензии.

Об этом в интервью NV Бизнес рассказал замглавы НБУ Дмитрий Олийнык.

«Мы ведем диалог с Revolut, и они заявили о намерении получить банковскую лицензию. Также общаемся с европейскими регуляторами о необходимости их лицензирования для предоставления услуг украинским резидентам», — сказал Олийнык.

Представитель НБУ добавил, что регулятор заинтересован в выходе Revolut и Wise на украинский рынок. Но выход должен состояться в рамках законодательных и регуляторных требований.

Дальнейшее развитие таких сервисов должно соответствовать украинскому законодательству и нормативной базе.

Справка Finance.ua:

В начале февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Финучреждение планирует получить банковскую лицензию в Украине;

украинские банкиры отреагировали на такое событие. Председатель правления UnexBank Иван Свитек рассказал, что он уже давно пользуется этим банком, но, по его мнению, начало работы Revolut мало повлияет на Украину. Со своей стороны, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что очень хорошо, когда такие технологические компании заходят на рынок, даже пока в ограниченном функционале;

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Українські Новини По материалам:

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