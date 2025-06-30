Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам — Finance.ua
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Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам

Технологии&Авто
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Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам
Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам
Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска успешно имплантировала свой мозговой чип N1 уже семи пациентам.
Об этом в соцсети Х сообщил Неврологический институт Барроу.
«Из семи человек, получивших имплантат N1 компании (Neuralink. — Ред.), шесть прошли процедуру в Неврологическом институте Барроу в Фениксе, штат Аризона», — говорится в сообщении заведения.
Институт также указал имена четырех человек, которым осуществили имплантацию чипа, и дал описание их успехов. Так, Ноланд, который был первым человеком, получившим N1, получил травму спинного мозга и не мог взаимодействовать с внешним миром без помощи родителей, однако благодаря технологии Neuralink теперь он играет в видеоигры.
Еще один обладатель чипа — Алекс, который получил аналогичную травму, что и Ноланд. До травмирования он собирал детали машин в мастерской, а после потери функций рук ограничивался лишь устными консультациями по проектам. Сейчас Алекс использует чип N1 для проектирования 3D-деталей машин с помощью программного обеспечения системы автоматизированного проектирования и расчета (CAD), а также принял участие в технико-экономическом исследовании CONVOY, где использует N1 для управления роботизированной рукой.
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В Институте также упомянули об истории Брэда, ставшего первым человеком с боковым амиотрофическим склерозом, получившим чип от Neuralink. Около шести лет назад отцу троих детей поставили этот диагноз: он потерял способность двигаться и говорить. Имплантация открыла Брэду новые возможности общения.
Майк — четвертый обладатель N1, о котором говорится в сообщении Института. Майк стал первым человеком с работой на полный рабочий день, который пользуется чипом. Человек работал техником-геодезистом в городской администрации, пока боковой амиотрофический склероз не сделал эту работу слишком сложной. Майк, как и Алекс, использует программное обеспечение CAD с устройством Neuralink для выполнения геодезических работ из дома и обеспечивает свою семью.
Как пишет PCMag, пятым пациентом, имя которого было обнародовано, стал RJ — ветеран, парализованный после аварии на мотоцикле, свидетельствуют данные Университета Майами. Остальные два пациента остаются анонимными.
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Шесть из семи пациентов принимают участие в исследовании PRIME от Неврологического института Барроу, занимающегося имплантацией чипов N1.
В то же время отмечается, что ни один из имплантатов не был одобрен Управлением по продовольствию и медикаментам США.
Имплантат N1 позволяет людям с травмами шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом управлять компьютером силой мысли. Он подключается к компьютеру через Bluetooth, позволяя пациентам двигать курсор, выбирать слова для набора, просматривать веб-страницы и даже играть в видеоигры.
По материалам:
Укрінформ
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