Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам — Finance.ua

Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам Сегодня 22:33 — Технологии&Авто

Neuralink имплантировала мозговой чип уже семи пациентам

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска успешно имплантировала свой мозговой чип N1 уже семи пациентам.

Об этом в соцсети Х сообщил Неврологический институт Барроу.

«Из семи человек, получивших имплантат N1 компании (Neuralink. — Ред.), шесть прошли процедуру в Неврологическом институте Барроу в Фениксе, штат Аризона», — говорится в сообщении заведения.

Today, @Neuralink released a special update that recognized PRIME Study patients' contributions to research. Of the seven individuals who have received the company’s N1 Implant so far, six underwent the procedure at #BarrowNeurologicalInstitute in #Phoenix, #Arizona.



The N1… pic.twitter.com/SwgrerQ9bv — BarrowNeurological (@BarrowNeuro) June 27, 2025

Институт также указал имена четырех человек, которым осуществили имплантацию чипа, и дал описание их успехов. Так, Ноланд, который был первым человеком, получившим N1, получил травму спинного мозга и не мог взаимодействовать с внешним миром без помощи родителей, однако благодаря технологии Neuralink теперь он играет в видеоигры.

Еще один обладатель чипа — Алекс, который получил аналогичную травму, что и Ноланд. До травмирования он собирал детали машин в мастерской, а после потери функций рук ограничивался лишь устными консультациями по проектам. Сейчас Алекс использует чип N1 для проектирования 3D-деталей машин с помощью программного обеспечения системы автоматизированного проектирования и расчета (CAD), а также принял участие в технико-экономическом исследовании CONVOY, где использует N1 для управления роботизированной рукой.

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В Институте также упомянули об истории Брэда, ставшего первым человеком с боковым амиотрофическим склерозом, получившим чип от Neuralink. Около шести лет назад отцу троих детей поставили этот диагноз: он потерял способность двигаться и говорить. Имплантация открыла Брэду новые возможности общения.

Майк — четвертый обладатель N1, о котором говорится в сообщении Института. Майк стал первым человеком с работой на полный рабочий день, который пользуется чипом. Человек работал техником-геодезистом в городской администрации, пока боковой амиотрофический склероз не сделал эту работу слишком сложной. Майк, как и Алекс, использует программное обеспечение CAD с устройством Neuralink для выполнения геодезических работ из дома и обеспечивает свою семью.

Как пишет PCMag, пятым пациентом, имя которого было обнародовано, стал RJ — ветеран, парализованный после аварии на мотоцикле, свидетельствуют данные Университета Майами. Остальные два пациента остаются анонимными.

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Шесть из семи пациентов принимают участие в исследовании PRIME от Неврологического института Барроу, занимающегося имплантацией чипов N1.

В то же время отмечается, что ни один из имплантатов не был одобрен Управлением по продовольствию и медикаментам США.

Имплантат N1 позволяет людям с травмами шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом управлять компьютером силой мысли. Он подключается к компьютеру через Bluetooth, позволяя пациентам двигать курсор, выбирать слова для набора, просматривать веб-страницы и даже играть в видеоигры.

Укрінформ По материалам:

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