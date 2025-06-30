Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото) — Finance.ua

Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото) Сегодня 04:53 — Технологии&Авто

Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)

Год спустя после цифрового дебюта хот-хэтч Lancia Ypsilon HF выехал на итальянский автодром в Балокко (Италия). Новинка оснащается электрической силовой установкой.

Ypsilon HF получил оригинальный дизайн. От стандартной версии модели он отличается переделанным передним бампером с большим воздухозаборником, расширенными крыльями, задним диффузором и спортивным обвесом. Также хот-хэтч получил значок HF с изображением культового красного слона, а также уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски. Предлагаться он будет в цветах Nero Ardesia, Bianco Quarzo и Arancione Lava.

В салоне Ypsilon HF установлены спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, фирменное рулевое колесо, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с аналогичным экраном, а также беспроводная зарядка и фоновая подсветка синего цвета. Отделка выполнена из натуральной кожи Econyl. Педали получили алюминиевые накладки.

Новинка от Lancia построена на усиленном шасси с измененной геометрией подвески и заниженным на 20 мм дорожным просветом. Она использует тормозную систему Aclon с моноблочными четырехпоршневыми суппортами и 355-миллиметровыми дисками спереди.

У Ypsilon HF один электромотор мощностью 280 к.с. и 345 Нм крутящего момента. Это ставит его в один ряд с такими моделями, как Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и будущими Opel Mokka GSE и Peugeot 208 GTI.

Разгон с места до «сотни» у Ypsilon HF занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода до 370 км. обеспечивает батарея на 54 кВтч. В продажу электрокар поступит летом этого года по цене от 39 тысяч евро.

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