Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото) — Finance.ua
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Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)
Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)
Год спустя после цифрового дебюта хот-хэтч Lancia Ypsilon HF выехал на итальянский автодром в Балокко (Италия). Новинка оснащается электрической силовой установкой.
Ypsilon HF получил оригинальный дизайн. От стандартной версии модели он отличается переделанным передним бампером с большим воздухозаборником, расширенными крыльями, задним диффузором и спортивным обвесом. Также хот-хэтч получил значок HF с изображением культового красного слона, а также уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски. Предлагаться он будет в цветах Nero Ardesia, Bianco Quarzo и Arancione Lava.
Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)
В салоне Ypsilon HF установлены спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, фирменное рулевое колесо, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с аналогичным экраном, а также беспроводная зарядка и фоновая подсветка синего цвета. Отделка выполнена из натуральной кожи Econyl. Педали получили алюминиевые накладки.
Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)
Новинка от Lancia построена на усиленном шасси с измененной геометрией подвески и заниженным на 20 мм дорожным просветом. Она использует тормозную систему Aclon с моноблочными четырехпоршневыми суппортами и 355-миллиметровыми дисками спереди.
У Ypsilon HF один электромотор мощностью 280 к.с. и 345 Нм крутящего момента. Это ставит его в один ряд с такими моделями, как Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и будущими Opel Mokka GSE и Peugeot 208 GTI.
Lancia представила 280-сильный электрокар с оригинальным дизайном (фото)
Разгон с места до «сотни» у Ypsilon HF занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода до 370 км. обеспечивает батарея на 54 кВтч. В продажу электрокар поступит летом этого года по цене от 39 тысяч евро.
По материалам:
autocentre.ua
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