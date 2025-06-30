Nissan представил третье поколение модели Leaf — Finance.ua

Nissan представил третье поколение модели Leaf 30.06.2025, 02:20 — Технологии&Авто

Nissan представил третье поколение модели Leaf

Nissan представил третье поколение модели Leaf, которая теперь трансформировалась в кроссовер. Новинке обещают множество технологий и запас хода до 600 км.

Новый Nissan Leaf в третьем поколении стал кроссовером, ведь этот формат пользуется большим спросом. Тем более, новинка способна предложить больше пространства: длина составляет 4,35 метра, а колесная база — 2,69 метра. Об этом сообщает Motorcar.

Кузов доступен в двух цветовых вариантах, а также семь вариантов наружной отделки, включая впечатляющий бирюзовый цвет Luminous Teal, который можно увидеть на пресс-фотографиях.

Внутри Leaf использует такие сервисы Google как Карты, Ассистент и Play Store. Они работают непосредственно на 14,3-дюймовых дисплеях автомобиля. Навигацией, климат-контролем и медиа можно управлять голосом.

Новый Nissan Leaf доступен с двумя размерами аккумуляторов: 52 кВт-ч (стандартная) чистая емкость для запаса хода до 436 километров согласно WLTP и 75 кВт-ч (расширенная) чистая емкость для запаса хода до 604 километров.

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Технически Leaf, как и Ariya (а также Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech), базируется на платформе CMF-EV.

Новый Leaf производится на британском заводе Nissan в Сандерленде. Электромобиль будет доступен для заказа осенью. Первые поставки начнутся весной 2026 года. Nissan пока не указал цены. По предположениям, базовая цена будет значительно ниже, чем у Ariya, то есть менее 40 000 евро.

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