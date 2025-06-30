Nissan представил третье поколение модели Leaf — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan представил третье поколение модели Leaf

Технологии&Авто
1
Nissan представил третье поколение модели Leaf
Nissan представил третье поколение модели Leaf
Nissan представил третье поколение модели Leaf, которая теперь трансформировалась в кроссовер. Новинке обещают множество технологий и запас хода до 600 км.
Новый Nissan Leaf в третьем поколении стал кроссовером, ведь этот формат пользуется большим спросом. Тем более, новинка способна предложить больше пространства: длина составляет 4,35 метра, а колесная база — 2,69 метра. Об этом сообщает Motorcar.
Кузов доступен в двух цветовых вариантах, а также семь вариантов наружной отделки, включая впечатляющий бирюзовый цвет Luminous Teal, который можно увидеть на пресс-фотографиях.
Nissan представил третье поколение модели Leaf
Внутри Leaf использует такие сервисы Google как Карты, Ассистент и Play Store. Они работают непосредственно на 14,3-дюймовых дисплеях автомобиля. Навигацией, климат-контролем и медиа можно управлять голосом.
Новый Nissan Leaf доступен с двумя размерами аккумуляторов: 52 кВт-ч (стандартная) чистая емкость для запаса хода до 436 километров согласно WLTP и 75 кВт-ч (расширенная) чистая емкость для запаса хода до 604 километров.
Читайте также
Технически Leaf, как и Ariya (а также Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech), базируется на платформе CMF-EV.
Новый Leaf производится на британском заводе Nissan в Сандерленде. Электромобиль будет доступен для заказа осенью. Первые поставки начнутся весной 2026 года. Nissan пока не указал цены. По предположениям, базовая цена будет значительно ниже, чем у Ariya, то есть менее 40 000 евро.
По материалам:
newsyou.info
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems