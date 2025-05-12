НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов — Finance.ua

НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов Сегодня 09:45 — Финтех и Карты

НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов

Национальный банк Украины предложил обновить правила формирования и использования QR-кодов, применяемых для осуществления кредитных и мгновенных переводов.

Соответствующий проект постановления был опубликован для общественного обсуждения.

Цель изменений — сделать расчеты через QR-коды более удобными и унифицировать способы передачи и обработки платежных реквизитов. Новые правила должны облегчить работу всех участников платежного рынка — от банков до платежных сервисов.

Что именно предлагает НБУ:

1. Усовершенствовать требования к мобильным приложениям, в частности:

обязательное размещение сканера QR-кодов на главном экране;

возможность передавать QR-код между приложениями;

унифицированное визуальное оформление (брендирование).

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2. Обновить структуру данных QR-кода — расширить ее новыми полями и определить, какие реквизиты нельзя редактировать.

3. Внедрить новую версию формата QR-кода (версия 003), которая позволяет указать тип перевода (обычный, мгновенный или комбинированный).

Новая структура QR-кода должна обеспечить лучшее взаимодействие между пользователями и финансовыми сервисами, уменьшить количество ошибок при совершении переводов и ускорить обработку платежей.

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