НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов — Finance.ua
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НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов

Финтех и Карты
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НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов
НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов
Национальный банк Украины предложил обновить правила формирования и использования QR-кодов, применяемых для осуществления кредитных и мгновенных переводов.
Соответствующий проект постановления был опубликован для общественного обсуждения.
Цель изменений — сделать расчеты через QR-коды более удобными и унифицировать способы передачи и обработки платежных реквизитов. Новые правила должны облегчить работу всех участников платежного рынка — от банков до платежных сервисов.
Что именно предлагает НБУ:
1. Усовершенствовать требования к мобильным приложениям, в частности:
  • обязательное размещение сканера QR-кодов на главном экране;
  • возможность передавать QR-код между приложениями;
  • унифицированное визуальное оформление (брендирование).
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2. Обновить структуру данных QR-кода — расширить ее новыми полями и определить, какие реквизиты нельзя редактировать.
3. Внедрить новую версию формата QR-кода (версия 003), которая позволяет указать тип перевода (обычный, мгновенный или комбинированный).
Новая структура QR-кода должна обеспечить лучшее взаимодействие между пользователями и финансовыми сервисами, уменьшить количество ошибок при совершении переводов и ускорить обработку платежей.
По материалам:
Finance.ua
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