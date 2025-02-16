Как бизнесу принимать безналичные платежи с помощью QR-кодов — Finance.ua

Как бизнесу принимать безналичные платежи с помощью QR-кодов
В настоящее время более 75% украинцев, у которых есть текущие счета в банках, могут сканировать QR-коды для оплаты товаров и услуг через мобильные платежные приложения. В то же время, количество пользователей постоянно растет.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Преимущества QR-кодов
QR-код — это инструмент, удобный для бизнеса, поскольку таким образом можно принимать платежи на собственные счета за меньшую себестоимость по сравнению с платежными картами.
Используя этот метод приема платежей, не нужно устанавливать платежные терминалы либо заключать дополнительные договоры с банками (либо другими поставщиками платежных услуг).
В то же время плательщики могут быть уверены, что их платеж, инициированный с помощью QR-кода, точно попадет «по адресу». Так как реквизиты не нужно вводить вручную, что уменьшает вероятность ошибки.
Реквизиты для платежа будут автоматически заполнены с QR-кода, отсканированного с помощью сканера платежного приложения.
В НБУ отметили, что для обмена реквизитами можно использовать гиперссылку — Deeplink.
Они также формируются по единым правилам использования QR-кода, ранее разработанным Национальным банком, и содержат такой же набор платежных данных, как в QR-коде.
Как сгенерировать QR-код
Сгенерировать QR-код для оплаты товаров и услуг можно:
- самостоятельно через сервис генерирования QR-кодов;
- через генератор QR-кода своего банка или другого поставщика платежных услуг (если у них есть такая опция).
Напомним, в течение 2024 года добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи РРО/ПРРО, что увеличило количество фискализованных точек, где производятся расчеты за товары.
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