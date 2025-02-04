Дефицит текущего счета платежного баланса в 2024 году составил $13,4 млрд — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2024 году составил $13,4 млрд Сегодня 12:24

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2024 году составил 13,4 млрд долларов (7,1% от ВВП3) по сравнению с 9,6 млрд долларов (5,4% от ВВП) в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Расширение дефицита произошло за счет увеличения отрицательного сальдо торговли товарами, меньшего объема международной помощи и сокращения профицита первичных доходов (за счет одновременного сокращения оплаты труда и роста выплаты по инвестиционным доходам).

В то же время существенно снизились расходы путешествующих и краткосрочных мигрантов.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 22,3 млрд долларов (в 2023 году — 18,0 млрд долларов).

В декабре 2024 года профицит текущего счета составил 492 млн долларов (в декабре 2023 года дефицит составил 875 млн долларов).

По операциям текущего счета без учета реинвестированных доходов и грантов дефицит составил 2,9 млрд долларов, в декабре 2023 года — 1,8 млрд долларов.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 9,4% (в 2023 году сократился на 10,8%), в то время как их импорт увеличился на 3,0% (в 2023 году — на 7,1%).

В декабре 2024 г. экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,1% (в ноябре вырос на 11,3%), а их импорт вырос на 6,3% (в ноябре — на 9,8%).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров и услуг сократился на 1,6%, а их импорт увеличился на 15,1%.

Экспорт товаров за год увеличился на 12,1% или на 4,2 млрд долларов, и составил 38,9 млрд долларов (в 2023 году сократился на 15,2%).

Более половины роста было обеспечено экспортом продовольственных товаров (вырос на 12,1%, в 2023 году сократился на 5,9%) в первую очередь за счет роста экспорта зерновых культур (на 13,4%), семян масличных культур (на 20,3%) и продуктов пищевой промышленности (на 14,8%).

Импорт товаров за год вырос на 8,1% или на 5,2 млрд долларов, и составил 69,0 млрд долларов (в 2023 году вырос на 14,9%).

Энергетический импорт уменьшился на 14,2% (в 2023 году — на 18,3%) за счет нефтепродуктов (на 12,9%) и природного газа (на 65%), при этом рос импорт угля (в 2,2 раза) и электроэнергии (в 4,3 раза).

В целом за 2024 год сводный платежный баланс был уравновешен: дефицит составил всего 3 млн долларов; в 2023 году профицит составил 9,5 млрд долларов.

Чистые привлечения от МВФ в целом за год составили 2,9 млрд долларов (в 2023 году — 1,9 млрд долларов).

В декабре 2024 года профицит сводного платежного баланса составил 3,1 млрд долларов (в декабре 2023 года — 1,1 млрд долларов).

Чистое привлечение от МВФ составило 842 млн долларов (в декабре 2023 года — 466 млн долларов).

По состоянию на 01 января 2025 г. объем международных резервов составил 43,8 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5,5 месяца.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2023 году составил 9,8 млрд долларов (5,5% от ВВП) по сравнению с профицитом в 8,0 млрд долларов (5,0% от ВВП) в 2023 году.

За 2023 год сводный платежный баланс сформировался с профицитом в 9,5 млрд долларов (в 2022 году дефицит составил 2,9 млрд долларов).

Профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году составил 8,6 млрд долларов (5,8% от ВВП) по сравнению с дефицитом в 3,9 млрд долларов (1,9% от ВВП) в 2021 году.

В общей сложности за 2022 год сводный платежный баланс сформировался с дефицитом в 2,9 млрд долларов (в 2021 году профицит составил 487 млн ​​долларов).

Українські Новини По материалам:

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