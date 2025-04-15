Гривна остается более сильной, чем в начале года — ICU — Finance.ua
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Гривна остается более сильной, чем в начале года — ICU

Валюта
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Гривна остается более сильной, чем в начале года — ICU
Гривна остается более сильной, чем в начале года — ICU
Несмотря на ослабление доллара США по отношению к евро, гривна сохраняет прирост в 1,5% с начала года.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
На прошлой неделе курс доллара по отношению к евро снизился до почти 1,14, что повлияло и на украинский валютный рынок. Национальный банк Украины ослабил гривну как к доллару США, так и к евро, расширив спред между этими валютами.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке снизился на 12%, в то время как покупка сократилась всего на 1% (без учета торгов в пятницу). В результате чистая покупка валюты выросла на 63% и составила $275 млн. В розничном сегменте чистая покупка, наоборот, упала — на 36%, до $80 млн. Таким образом, общий дефицит валюты на рынке вырос на 21% - до $356 млн.
На этом фоне НБУ активизировал свои интервенции, увеличив их объем на 37% до $536 млн, особенно в конце недели.
Официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 0,5% — до 41,39 грн/$. Из-за укрепления евро на мировых рынках гривна потеряла 3% по отношению к евро — до рекордных 46,92 грн/евро.
График: ICU
График: ICU
ICU объясняет снижение объемов продаж валюты нежеланием экспортеров выходить на рынок из-за повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках. Сейчас ослабление гривны к доллару выглядит умеренным и скорее возвращением к привычным уровням после укрепления в начале апреля.
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В то же время НБУ вынужден реагировать на глобальные валютные тенденции, что и объясняет ослабление гривны к евро. Однако в целом украинская валюта остается крепче, чем в начале года.

Облигации

Цены украинских еврооблигаций снизились до уровней ниже тех, что были перед выборами в США в прошлом году. На прошлой неделе их средняя стоимость упала на 5%, а облигации серии В с погашением в 2035—2036 годах потеряли до 7%.
Цены ВВП-варрантов снизились на 7% - до 62 центов за доллар условного номинала. Индекс облигаций развивающихся стран также снизился — на 2,9%.
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Неопределенность в переговорах по прекращению огня, отсутствие прогресса на дипломатическом фронте, а также растущие геополитические риски толкают инвесторов к более стабильным активам, заставляя их избавляться от долговых бумаг стран с повышенным риском.
График: ICU
График: ICU
Кроме того, владельцы ВВП-варрантов остаются обеспокоенными отсутствием финализированного предложения по реструктуризации, несмотря на приближение дедлайнов. россия, со своей стороны, намеренно затягивает переговоры и не демонстрирует готовности к деэскалации. По оценкам ICU, ситуацию может изменить только реальная угроза новых санкций США.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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