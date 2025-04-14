Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира — Finance.ua
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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
На прошлой неделе торговля на валютном рынке Украины (ВРУ) несколько оживилась, спрос на инвалюту начал возобновляться, и курс гривна/доллар рос.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Официальный курс Национального банка изменялся следующим образом:
  • 7 апреля — 41,1941 грн/$;
  • 8 апреля — 41,0807 грн/$
  • 9 апреля — 41,1740 грн/$
  • 10 апреля — 41,2751 грн/$;
  • 11 апреля — 41,4031 грн/$
  • 14 апреля — 41,3879 грн/$.
На наличном рынке цены на доллар начали постепенно расти с понедельника и четыре дня планомерно уходили вверх. В понедельник-вторник средние курсы купли/продажи в банковских кассах выросли с 40,67/41,29 грн/$ до 40,70/41,31 грн/$, а уже в четверг добрались до 40,98/41,57 грн/$, что стимулировалось постепенным ростом спроса. Курсы немного отступили только в пятницу — до 40,97/56 грн/$.

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На ВРУ постепенно восстанавливался спрос на доллар, который проседал неделей ранее. Если в понедельник это не привело к росту котировок (они даже просели с 41,14 грн/$ до 41,07 грн/$ благодаря стабильным валютным продажам со стороны экспортеров), то уже во вторник регулятору пришлось увеличить объем интервенций и рынок добрался до 41,185 грн/$, а в среду — 4,9 грн/$. Пик же спроса пришелся на четверг, когда безналичные курсы выросли с 41,35 грн/$ до 41,43 грн/$, и уже пятницу они отступили до 41,32 грн/$ на уменьшении валютных покупок.
На прошлой неделе регулятору пришлось на 36,8% увеличить общий объем своих интервенций. По официальному отчету, с 7 по 11 апреля он вырос с $391,9 млн до $536,2 млн. Это меньше среднего значения за 14 недель 2025 года, которое составляет $709,1 млн.
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
«Среднедневной объем интервенций регулятора на прошлой неделе вырос с $77 млн ​​до $107,2 млн. Наблюдаем восстановление валютного спроса со стороны бизнеса, прежде всего энергетического. И еще рано говорить о стабильно высоких покупках, мы только возвращаемся к объемам марта. Испытываем ситуативный рост интереса к валюте, который большинство дней перекрывался текущими продажами экспортеров (обеспечивают более половины предложения). НБУ же продолжает по-прежнему покрывать структурный дефицит и, как демонстрирует последний отчет о росте международных резервов, имеет для этого все возможности», — отметила Золотько.
В понедельник Нацбанк отчитался об увеличении по итогам марта международных резервов на 5,6% - до $42,4 млрд. Прежде всего за счет международных партнеров в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), еще $409,6 млн привлекли благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа и $398,6 млн от МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). В то же время было зафиксировано уменьшение чистой валютной продажи НБУ на 12,5% по отношению к февралю — до $2,6 млрд, и еще $1,5 млрд уплатили по госдолгу.

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«Увеличение резервов положительно влияет на валютный рынок, доказывая способность регулятора и дальше осуществлять интервенции, держа обстановку под полным контролем. Перед Пасхой ситуация на ВРУ должна быть стабильной, а население по традиции может увеличить валютные продажи перед Пасхой, стимулируя укрепление гривны на наличном рынке. В то же время профучастники будут ожидать решения регулятора по учетной ставке 17 апреля», — сказала Золотько.
Еще на прошлой неделе заметно вырос официальный курс в паре гривна/евро (с 45,5524 грн/€ на 7 апреля до 46,9153 грн/€ на 14 апреля), и это связано не с внутриукраинскими причинами, а прежде всего с рекордным курсовым скачком в паре евро/доллар на международном рынке — до 1,1355. Если котировки евро/доллар в мире будут расти и дальше, то европейская валюта продолжит дорожать и в Украине, поскольку курс гривна/евро рассчитывается через международный ценник.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на конец марта 2025 г. официальный курс гривны к доллару укрепился на 1,4% по сравнению с концом 2024 года. За первый квартал 2025 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 41,75 грн/долл., в т. ч. ч. в марте — 41,48 грн/долл.;
  • на прошлой неделе Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 41.19 грн/$, что является рекордом этого года. Кроме того, регулятор снизил интервенции до минимума с начала года.
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По материалам:
Finance.ua
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