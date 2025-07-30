Как торговое соглашение с США повлияло на курс евро — Finance.ua

Как торговое соглашение с США повлияло на курс евро Сегодня 11:12 — Валюта

Как торговое соглашение с США повлияло на курс евро

Евросоюз и США 27 июля 2025 г. заключили торговое соглашение о единой таможенной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из Европы.

Инвесторы оценили последствия этого торгового соглашения. Евро впервые с начала года показывает месячное снижение.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро 30 июля курс составил $1,1555 после падения до $1,15185 днем ранее. Напомним, с начала года евро укрепился на 11,7%, но сейчас готовится к первому месячному снижению в 2025 году. Торговое соглашение с США вызвало неоднозначную реакцию в Европе, поскольку его условия оказались преимущественно в пользу американской стороны.

В то же время индекс доллара к основным мировым валютам вырос, приблизившись к месячному максимуму и демонстрируя первый прирост с начала года.

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