Бюджет-2027: какой курс доллара заложили

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Его особенность состоит в том, что собственными ресурсами государство сможет покрыть менее половины запланированных расходов. Общий объем расходов превысит 8 трлн. Самая большая часть этих денег (4,89 трлн грн) предусмотрена на оборону. Это на 12% больше, чем в 2026 году.

Курс гривны в бюджете-2027

47,1−48,3 грн за доллар. Министерство финансов не ставит своей целью спрогнозировать точный рыночный курс, а использует этот показатель как базовый для бюджетных расчетов. Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета курс гривны на уровне. Министерство финансов не ставит своей целью спрогнозировать точный рыночный курс, а использует этот показатель как базовый для бюджетных расчетов.

Принятая в июне Бюджетная декларация также содержала базовый сценарий, по которому курс должен был двигаться в пределах, предусмотренных в проекте государственного бюджета.

Однако если сами цифры курса остались теми же, экономический фундамент под ними за лето сильно пошатнулся: из-за замедления экономики правительству стало труднее собирать налоги. Чтобы удержать баланс и выполнить планы, Минфину пришлось экстренно закладывать в сентябрьский проект бюджета повышение НДС и других сборов, которые еще летом были под вопросом.

Реалистичен ли заложенный курс

Министр финансов Украины Сергей Марченко, выступая недавно в парламенте, заявил, что ситуация усложнилась. Непокрытый дефицит бюджета остается очень большим. Поэтому попытка увеличения курса — попытка Минфина продемонстрировать стабильность, хотя если международная помощь поступит в полном объеме, этот показатель придется корректировать в сторону большего обесценивания национальной валюты.

Однако народный депутат, первый заместитель председателя комитета парламента по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк говорит об искусственности этого курса.

Он добавляет, что фактически этот показатель ничего не значит и правительство никогда не угадывало с ним. Следовательно, по мнению народного избранника, на рынок или обменники он влиять не будет, потому что курсовую политику в нашей стране определяет только Национальный банк.

Чего ждать от курса гривны

Насколько окажется реалистичным сценарий и заложенный курс гривны в госбюджет, многие специалисты уверены, он себя оправдает — до 80%.

Однако, если международная финпомощь будет запаздывать, Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну до 49−50 за доллар. Это он будет делать для того, чтобы через искусственно более дорогую валюту выполнить план таможенных пошлин.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что сентябрь принес украинцам разную динамику валют: доллар подорожал, а евро, наоборот, стал дешевле. В октябре изменения могут затронуть не только курс, но и цены на продукты, технику, товары для отопления и другие покупки. Олег Пендзин и Андрей Забловский ожидают, что в октябре гривна ослабит доллар. По оценке Забловского, в конце октября курс на межбанке может составить 45−45,3 грн за доллар, а на наличном рынке продажи могут достичь 45,5 грн. Пендзин рассматривает два варианта развития ситуации: