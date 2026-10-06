Курс доллара вышел на рекорд, но до 46 грн не дойдет — аналитик

Официальный курс доллара 6 октября впервые поднялся до 45,5 грн. По словам инвестиционного эксперта Тараса Козака, сам по себе этот уровень не означает резких изменений в экономике, а до конца года курс может остаться ниже 46 грн.

Эксперт объяснил, почему дорожает доллар и что происходит с гривной.

Почему гривна слабеет

На курс одновременно влияют несколько факторов. Среди них Козак называет ситуацию в сфере безопасности, которая, по его оценке, не улучшается. Увеличение российских атак и обстрелов украинских городов, в частности Киева, усугубляет соответствующие риски.

''То, что появилось достаточно большое количество оружия, которое долетало до Киева, разрушало здесь — это тоже можно отнести к первому фактору. Это, конечно, не способствует укреплению гривны'', — отметил Козак.

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В то же время, национальная валюта постепенно девальвирует под влиянием макроэкономических факторов. По прогнозу эксперта, в конце 2026 года доллар будет стоить около 45,8 грн.

''То есть это плавная девальвация, которая была запланирована и каждый год она есть'', — объяснил Козак.

Экспорт сокращается, а валютной выручки становится меньше

Еще один фактор — сокращение экспорта. Из-за ограничений экспорта через порты Одессы, небольших объемов перевозок через Дунай, а также ограничений на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в Украину поступает меньше валютной выручки.

''Соответственно, чем меньше экспорт, тем меньше валюты поступает в страну. Это тоже такой фактор, который усугубился в последние месяцы'', — сказал эксперт.

На валютные поступления также влияет ситуация в украинской металлургии. Сокращение выплавки металла и остановка части отрасли означают меньше объемы экспортной выручки.

''Сейчас ее не будет, но это все замещается западной помощью'', — отметил эксперт.

Действительно ли 45 грн за доллар — тревожный сигнал

Саму отметку в 45 грн Козак не считает экономически значимой. По его словам, это, прежде всего, круглое число, которое имеет психологическое значение.

В то же время эксперт обращает внимание на действия Национального банка. По его словам, регулятор в последнее время увеличил объемы продаж валюты и продолжает политику так называемой конструктивной неопределенности, при которой курс может двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.

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''Именно в том и заключается конструктивная неопределенность, чтобы агенты, это бизнес, банки, граждане, не могли прогнозировать курс'', — отметил Козак.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с весной, когда доллар дорожал примерно на 2 грн.

''Ничего существенного не случилось, никаких кардинальных изменений'', — подчеркнул он.

Каким будет курс доллара до конца года

Козак не ожидает, что до конца года курс доллара поднимется до 46 грн.

''Я думаю, что до 46 не дорастет. На конец года будет курс меньше 46 — 45,8″, — спрогнозировал эксперт.

По мнению Козака, у НБУ достаточно инструментов для влияния на валютный рынок. Их может стать больше после принятия Верховной Радой необходимых законов и решений правительства в рамках обязательств Украины перед ЕС и МВФ.

По словам эксперта, это должно открыть путь к дальнейшему финансированию Украины — до конца года страна может получить более 20 млрд долларов. Кроме того, НБУ прогнозирует максимальный уровень золотовалютных резервов на конец года.

«Поэтому возможности сдерживать курс или даже устанавливать курс по своему желанию у Нацбанка есть и еще будут долгое время», — считает Козак.

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Повлияет ли рекорд доллара на инфляцию и сбережения

Рост курса на 1−3%, по мнению эксперта, сам по себе фактически не повлияет на инфляцию. По его оценке, по итогам года она будет близка к 10%.

''А 9 или 10, или 11 — это не очень чувствуется'', — отметил Козак.

Что касается сбережений, Козак советует не держать все деньги в одной валюте. Часть он предлагает распределить между гривневыми инструментами, в частности, ОВГЗ или другими облигациями, долларами и евро.

В качестве одного из возможных вариантов эксперт называет соотношение 50% в гривневых инструментах и ​​по 25% в долларах и евро.

''Новые поступления также нужно делить между этими условными корзинами. Тогда не придется продавать доллар, покупать евро, продавать евро, покупать гривны, бегать за колебаниями курса", — пояснил Козак.