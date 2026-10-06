Прогноз курса валют на октябрь. Что будет с долларом и евро? Аналитика от банкира (видео)

Влияние войны на экономику становится все более ощутимым

Украинская экономика входит в октябрь под значительной военной нагрузкой. Ракетные и дроновые атаки несут прямой ущерб предприятиям, усложняют логистику, сокращают производственное время и создают дополнительное инфляционное давление. В то же время, эти процессы пока не приводят к неконтролируемому ослаблению гривны.

Почему гривна пока остается стабильной

По словам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, главным фактором стабильности валютного рынка остается активное присутствие Национального банка. Регулятор компенсирует ту часть валютного предложения, которой не хватает из-за разрыва между потребностями импортеров и валютными поступлениями от экспорта.

Интервенции НБУ позволяют поддерживать баланс на рынке и не позволяют экономическому дефициту валюты превратиться в «курсовую волну».

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Отсутствие значительных колебаний на межбанковском рынке также оказывает влияние на поведение населения. Когда нет сигналов о резком подорожании валюты, не возникает и предпосылок для массовой скупки наличных долларов и евро. Поэтому в начале октября ажиотажа в обменниках и банковских кассах ждать не стоит.

Война создает дополнительное давление на экономику

В то же время влияние войны на экономику становится все более ощутимым. Воздушные тревоги приостанавливают работу торговых центров, предприятий, банковских отделений и других учреждений. Бизнес теряет рабочие часы и выручку, а параллельно вынужден увеличивать расходы на автономность, безопасность и альтернативную логистику.

Еще больше ущерба наносят прямые удары. По имеющимся оценкам, было уничтожено около 2,1 млн. квадратных метров современной складской инфраструктуры из примерно 5 млн. квадратных метров, которые в целом существовали в Украине. Таким образом, речь идет о потере более 40% современных складских мощностей.

Атаки также затронули крупные промышленные предприятия. Это влияет не только на внутреннюю экономическую активность, но и объемы валютных поступлений от экспорта.

Бензин за полтора месяца подорожал более чем на 7,5%

Отдельным источником инфляционного давления стало горючее. С конца августа по середину сентября бензин А-95 в среднем подорожал на 6,10 грн за литр с 80,07 грн до 86,17 грн. Это примерно более чем на 7,5% процента роста.

Дизельное горючее за этот период выросло в цене на 5,53 грн за литр, или примерно на 6%.

Топливный фактор оказывает быстрое влияние на инфляцию, поскольку удорожание перевозок увеличивает издержки производителей и торговых сетей. Впоследствии часть этих расходов переносится в конечную стоимость товаров и услуг.

Учетная ставка сдерживает давление на гривну

На этом фоне немаловажным фактором остается учетная ставка НБУ на уровне 16%. У этого решения есть сразу несколько задач: поддерживать интерес к гривневым активам, сдерживать чрезмерный рост цен и уменьшать стимулы для перевода сбережений в валюту.

Дополнительно гривну поддерживают рыночные ставки. По срочным депозитам они уже достигают 17−17,5% годовых, а доходность отдельных гривневых ОВГЗ составляет около 16,5%.

Каким будет курс доллара и евро в первой декаде октября

По прогнозу банкира, в первой декаде октября доллар, скорее всего, будет находиться в диапазоне 44,7−45,1 грн, а евро в пределах 50,5−52 грн.

Если смотреть по коридорам подробнее:

межбанк: доллар — 44,7−45,1 грн, евро — 50−52 грн;

наличный рынок: доллар — 44,6−45,1 грн, евро — 50−52 грн.

Рынок может колебаться внутри этих границ, однако нет причин ожидать резкого выхода за пределы прогнозируемого коридора.

На межбанке дневные изменения курса могут составлять около 5−15 копеек, в обычных банках — 10−20 копеек, а в обменных пунктах до 30 копеек.