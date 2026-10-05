В конце сентября и начале октября курс доллара двигался достаточно спокойно, хотя без дневных колебаний не обошлось. После подъема до 44,86 грн/$30 сентября уже 1 октября доллар подешевел почти на 18 копеек. 2 октября курс частично отыграл это снижение и вернулся до 44,83 грн/$.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

28 сентября — 44,8414 грн/$;

29 сентября — 44,8153 грн/$;

30 сентября — 44,8624 грн/$;

1 октября — 44,6819 грн/$;

2 октября — 44,8333 грн/$.

Наличный валютный рынок на прошлой неделе оставался относительно стабильным, однако доллар несколько подорожал в конце недели. Приближение верхнего предела продаж к 45,20 грн/$ свидетельствует об умеренном усилении спроса на валюту.

В понедельник, 28 сентября, курс находился в диапазоне 44,58−45,11 грн/$, во вторник почти не изменился — 44,57−45,10 грн/$. В среду произошло небольшое снижение до 44,50−45,00 грн/$, однако уже в четверг котировки вернулись до 44,56−45,09 грн/$. В пятницу стоимость доллара изменилась заметнее и курсы составляли 44,65−45,19 грн/$.

Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 28 сентября — 2 октября демонстрировал разнонаправленную динамику: в начале недели доллар торговался около 44,9 грн/$, после чего во вторник и среду постепенно снизился до 44,65−44,73 грн/$. Таким образом, за два торговых дня котировки потеряли около 20−25 копеек. Однако уже в четверг доллар быстро вернулся к отметке 45 грн/$, а в пятницу торги завершились вблизи этого уровня. Такие динамичные изменения свидетельствуют о балансе спроса и предложениях валюты.

Объем интервенций НБУ за 28 сентября — 2 октября составил $1312,69 млн. Это почти на 11% больше, чем на прошлой неделе ($1168,43 млн с 21-го по 25-е сентября). Однако примерно такой же объем интервенций — $1329 млн был в начале осени — 31 августа — 4 сентября.

В целом сентябрь стал месяцем с наибольшим объемом чистой продажи валюты в 2026 году $5,519 млрд — это был самый большой месячный объем продаж в 2026 году. Так что регулятор продолжал активно сглаживать дисбалансы на валютном рынке.

Прогноз на неделю

К началу текущей недели доллар закрепился у отметки 45 грн/$: в понедельник межбанк открылся на уровне 45,02 грн/$, а уже в первой половине дня котировки поднялись до около 45,05−45,07 грн/$. В то же время, сам выход выше 45 грн/$ пока не свидетельствует о формировании нового стремительного тренда.

Если спрос на валюту будет расти постепенно, НБУ, вероятнее всего, продолжит сглаживать его посредством продажи валюты. Именно поэтому даже при наличии девальвационного давления движение курса вверх, скорее всего, будет постепенным. Украина работает в режиме управляемой гибкости, при котором курс может меняться под влиянием спроса и предложения, тогда как НБУ вмешивается, когда колебания становятся чрезмерными.

В начале октября основное давление на гривну будет формироваться со стороны импортного спроса, энергетических затрат, подготовки бизнеса к зимнему сезону и общей ситуации с внешней торговлей. Дополнительным фактором остается военная ситуация. Удары по производственной и логистической инфраструктуре могут одновременно увеличивать потребность в импорте и создавать проблемы для экспорта. На валютном рынке это означает потенциально выше спрос на иностранную валюту при меньшем предложении.

В то же время говорить о неконтролируемом дефиците валюты пока рано. НБУ имеет возможность компенсировать часть структурного дефицита на рынке своими продажами.