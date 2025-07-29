Обновлённый дизайн банкнот 20 евро: что вызывает споры — Finance.ua
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Обновлённый дизайн банкнот 20 евро: что вызывает споры

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У Польши и Франции разный взгляд на написание имени двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, чей образ должен украсить через несколько лет обновленную банкноту в 20 евро, пишет Еuronews.
Обновлённый дизайн банкнот 20 евро: что вызывает споры
Работа над новым дизайном банкнот евро вступает в решающую фазу. И хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует ввести их только через несколько лет, одно из предложений уже вызвало споры между Варшавой и Парижем. Причина — написание имени польского лауреата двух Нобелевских премий Марии Склодовской-Кюри.
Напомним, в январе этого года Управляющий совет ЕЦБ объявил две темы, вышедшие в финал: «Европейская культура» и «Реки и птицы». Дизайн, получивший наибольшую поддержку общественности и жюри, будет в итоге запущен в обращение.
Тема «Европейская культура» призвана познакомить общественность с деятелями, сыгравшими важную роль в формировании европейской идентичности. Среди них — двукратный лауреат Нобелевской премии (по физике в 1903-м и химии в 1911 году), первооткрыватель радиоактивности Мария Склодовская-Кюри. Ее изображение должно по задумке украсить банкноту в 20 евро. На ней решено изобразить сцену из сферы образования: женщина читает лекцию в комнате, полной тетрадей и книг.

В чем проблема

Проблема возникла, когда ЕЦБ представил рабочий вариант надписи: Marie Curie (Skłodowska). Считалось, что это компромиссное решение, но в Польше оно вызвало волну негодования.
Для многих отсутствие девичьей фамилии лауреата Нобелевской премии или замена польского имени на его французский вариант — не только формальный, но и символический вопрос. Они видят в этом недооценку вклада Польши в европейскую историю.
Политическое измерение спора стало очевидным, когда польские СМИ и комментаторы отметили, что другие исторические фигуры — такие как Мигель де Сервантес или Людвиг ван Бетховен — сохранили свои оригинальные имена в каждой языковой версии. «Почему Мари должна быть Марией, если Майкл не заменил Мигеля?» — задается вопросом «Газета Выборча».

Процесс обмена старых банкнот на новые

Управляющий совет ЕЦБ намерен выбрать окончательный вариант дизайна в 2026 году. После этого решения пройдет еще несколько лет, прежде чем новые банкноты будут напечатаны и введены в обращение. Срок действия нынешних банкнот не закончится сразу после введения новых, отмечают в ЕЦБ.
Поляки знакомы с изображением Марии Склодовской-Кюри на банкнотах, поскольку в течение многих лет она украшала купюру достоинством 20 000 злотых.

Справка Finance.ua:

  • Мария Склодовская родилась в Варшаве в 1867 году, когда город был аннексирован Российской империей. Только приехав в Париж, она смогла начать международную научную карьеру. Сама она на протяжении многих лет использовала разные варианты своей фамилии: при жизни мужа подписывалась как Склодовская-Кюри, позже чаще как М. Кюри.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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