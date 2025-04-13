Гривна укрепилась на 1,4% против доллара в первом квартале — Finance.ua

Гривна укрепилась на 1,4% против доллара в первом квартале
По состоянию на конец марта 2025 года официальный курс гривны к доллару укрепился на 1,4% по сравнению с концом 2024 года.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
За первый квартал 2025 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 41,75 грн/долл.,
в т. ч. в марте — 41,48 грн/долл.
По официальному курсу к американскому доллару на конец марта 2025 года (до 31 декабря 2024 г.) гривна усилилась на 1,4%.
По среднемесячному официальному курсу (месяц к предыдущему месяцу) гривна укреплялась два последних месяца: в феврале (+1,1%) и марте (+0,5%).
Интервенции НБУ
Чистая продажа валюты НБУ для поддержка курса за март 2025 года составила $2,62 млрд (против $3,06 млрд в феврале и $3,76 млрд в январе).
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Это самый маленький объем интервенций за последние полгода. Объем продаж валюты НБУ на межбанке сокращается третий месяц подряд.
Валютный межбанк (без НБУ)
Объем купли-продажи валюты банками на межбанке (без НБУ) в марте 2025 года составил $3,05 млрд (среднее значение в 2024 году — $2,46 млрд). Это максимум с начала войны.
Население
На фоне ревальвации гривны спрос на валюту со стороны населения заметно упал.
Сальдо чистой продажи валюты населению на наличном и безналичном рынке уменьшилось до $0,72 млрд (против $0,96 млрд в феврале, $1,48 млрд в январе). Это минимум за последние 12 месяцев.
«Итак, в марте ситуация на валютном рынке продолжила определяться умеренной ревальвацией гривны против доллара США вследствие действия нескольких факторов, в том числе ослаблением американской валюты против основных мировых валют (евро, иены, швейцарского франка до минимумов за последние полгода) в результате развертывания торговой войны и снижения доверия к доллару как тихой гавани, а также на фоне существенных объемов поступления международной помощи в марте», — отметил Гетманцев.
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