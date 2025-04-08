Нацбанк усилил гривну до нового рекорда — ICU Сегодня 13:03 — Валюта

Нацбанк усилил гривну до нового рекорда — ICU

Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 41.19 грн/$, что является рекордом в текущем году. Кроме того, регулятор снизил интервенции до минимума с начала года.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании ICU.

Отмечается, что на прошлой неделе дефицит валюты на межбанковском рынке существенно сократился благодаря увеличению продаж валюты на 6% и уменьшению ее покупки на 18%. Так что чистая покупка валюты уменьшилась на 65% до $169 млн.

В то же время в розничном сегменте чистая покупка валюты выросла на 64% до $124 млн. В итоге общий дефицит валюты уменьшился почти вдвое до $293 млн — это минимум за четыре календарных месяца.

В таких условиях НБУ уменьшил интервенции вдвое до $392 млн — нынешнего минимума и наименьшего объема с прошлого апреля. Национальный банк усилил курс гривны к доллару США до почти полугодового максимума, 41.19 грн/$, однако из-за значительного ослабления доллара по отношению к другим валютам ослабил официальный курс гривны к евро — его стоимость выросла до нового максимума — 45.55−45.85 грн/евро.

Инфографика: ICU

По мнению аналитиков ICU, уменьшение интервенций и усиление курса гривны к доллару США может быть следствием обычного ситуативного совпадения увеличения предложения и уменьшения спроса на валюту на межбанковском рынке.

«Рост чистой покупки валюты в розничном сегменте не оказал значительного влияния на общий дефицит валюты и, соответственно, на интервенции НБУ. При таких условиях НБУ продолжает откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность. Рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году может означать, что НБУ еще долго будет удерживать курс гривны к доллару на высоком уровне, продавая на рынке новые поступления внешних кредитов», — добавили в компании.

Напомним, по данным НБУ, чистый спрос на иностранную валюту в марте продолжал снижаться из-за роста ее предложения со стороны бизнеса. Этому способствовала относительно стабильная ситуация с экспортом и конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов. Также упал чистый спрос со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.

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