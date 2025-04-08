Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны — Finance.ua

Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны
Национальный банк Украины инициировал публичную дискуссию по поводу будущего дизайна гривны.
«Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но стремимся к этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев — как историков, художников, экспертов и просто граждан», — указал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
В Нацбанке говорят, что дизайн банкнот, которыми мы пользуемся, утвержден в 1992 году. Конечно, он модернизировался за это время, в настоящее время в обращении находится четвертое технологическое поколение гривны, усилилась защита денег. Но концепция осталась неизменной: воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие Украинского государства на разных исторических этапах. А на оборотной стороне — изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей, изображенных на лицевой стороне.
Пышный подчеркнул, что за три десятилетия Украина и ее граждане изменились, и нынешнее поколение должно сказать свое слово, ведь сейчас создается новая страница истории.
Он подчеркнул, что справедливым будет осуществить поиск новых образов для банкнот, чтобы передать образ Украины в настоящее время.
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