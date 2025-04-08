Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны — Finance.ua
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Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны

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Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны
Нацбанк инициирует дискуссию по поводу будущего вида гривны
Национальный банк Украины инициировал публичную дискуссию по поводу будущего дизайна гривны.
«Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но стремимся к этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев — как историков, художников, экспертов и просто граждан», — указал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
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В Нацбанке говорят, что дизайн банкнот, которыми мы пользуемся, утвержден в 1992 году. Конечно, он модернизировался за это время, в настоящее время в обращении находится четвертое технологическое поколение гривны, усилилась защита денег. Но концепция осталась неизменной: воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие Украинского государства на разных исторических этапах. А на оборотной стороне — изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей, изображенных на лицевой стороне.
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Пышный подчеркнул, что за три десятилетия Украина и ее граждане изменились, и нынешнее поколение должно сказать свое слово, ведь сейчас создается новая страница истории.
Он подчеркнул, что справедливым будет осуществить поиск новых образов для банкнот, чтобы передать образ Украины в настоящее время.
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Национальный банк Украины готовится выпустить новую партию монет номиналом 50 копеек уже «шагами». Эти обновленные монеты появятся в обращении после принятия соответствующего решения Верховной Радой, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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