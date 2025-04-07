Средний официальный курс гривны к доллару в марте укрепился — НБУ
Чистый спрос на иностранную валюту в марте в дальнейшем снижался из-за роста ее предложения со стороны бизнеса. Этому способствовала относительно стабильная ситуация с экспортом и конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов. Также упал чистый спрос со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
Объемы интервенций НБУ в марте уменьшились на фоне роста предложения валюты со стороны бизнеса.
Росту предложения иностранного валюты в марте способствовали:
- относительно устойчивая ситуация с экспортом;
- конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов.
В Нацбанке отмечают, что в марте снизился чистый спрос на наличную валюту со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий. В результате сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты сократилось до 2.6 млрд дол.
Средний официальный курс гривны по отношению к доллару в марте укрепился, а разница с наличным не превышала 1.1%. В то же время курс гривны к евро, который в течение длительного периода укреплялся, умеренно ослаб под влиянием динамики валютной пары EUR/USD.
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Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов ранее заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины могут повлиять на мировую экономику. Но для Украины главным фактором является война. «Конечно, существует достаточно большой соблазн в оценке и прогнозах ситуации на валютном рынке привязаться к таможенной политике Соединенных Штатов. Однако у нас идет война и, к счастью, вовремя принятые монетарные меры обезопасили украинский валютный рынок от пропасти», — сказал он.
Как отмечали эксперты инвесткомпании ICU, курс доллара в последнее время стабилизировался около 41,5 гривны. НБУ может не торопиться с девальвацией гривны в ближайшие месяцы.
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