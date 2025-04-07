Средний официальный курс гривны к доллару в марте укрепился — НБУ Сегодня 17:01 — Валюта

Средний официальный курс гривны к доллару в марте укрепился — НБУ

Чистый спрос на иностранную валюту в марте в дальнейшем снижался из-за роста ее предложения со стороны бизнеса. Этому способствовала относительно стабильная ситуация с экспортом и конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов. Также упал чистый спрос со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Объемы интервенций НБУ в марте уменьшились на фоне роста предложения валюты со стороны бизнеса.

График: НБУ

Росту предложения иностранного валюты в марте способствовали:

относительно устойчивая ситуация с экспортом;

конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов.

В Нацбанке отмечают, что в марте снизился чистый спрос на наличную валюту со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий. В результате сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты сократилось до 2.6 млрд дол.

Средний официальный курс гривны по отношению к доллару в марте укрепился, а разница с наличным не превышала 1.1%. В то же время курс гривны к евро, который в течение длительного периода укреплялся, умеренно ослаб под влиянием динамики валютной пары EUR/USD.

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Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов ранее заявил , что введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины могут повлиять на мировую экономику. Но для Украины главным фактором является война. «Конечно, существует достаточно большой соблазн в оценке и прогнозах ситуации на валютном рынке привязаться к таможенной политике Соединенных Штатов. Однако у нас идет война и, к счастью, вовремя принятые монетарные меры обезопасили украинский валютный рынок от пропасти», — сказал он.

Как отмечали эксперты инвесткомпании ICU, курс доллара в последнее время стабилизировался около 41,5 гривны. НБУ может не торопиться с девальвацией гривны в ближайшие месяцы.

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