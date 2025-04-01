Экономисты спрогнозировали курс гривны до конца года — Finance.ua

Экономисты спрогнозировали курс гривны до конца года Сегодня 08:00 — Валюта

Экономисты спрогнозировали курс гривны до конца года

Война в Украине принесла не только гуманитарные, но серьезные экономические вызовы. В частности, высокий уровень безработицы, инфляция и зависимость от международной помощи стали главными факторами, влияющими на стабильность экономической ситуации.

Finance.ua пообщался с главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иваном Усом и исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным.

Иван Ус считает, что в вопросе девальвации гривны заложен пессимистический сценарий: «Думаю, что он не состоится. Потому что, во-первых, мы видим, что у доллара есть проблемы на мировом рынке. И хотя это, подчеркиваю, не столько укрепление гривны, сколько проблемы доллара, но, однако, это также влияет на курс национальной валюты».

Второе, это поступление в Украину внешней помощи.

«То есть когда деньги приходят, больше валюты становится в государстве. Соответственно это положительно влияет на укрепление курса национальной денежной единицы», — акцентировал эксперт.

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Олег Пендзин подчеркнул, что сегодня валюту на межбанковском рынке продает только Национальный банк Украины: «Нацбанк — участник валютного рынка и одновременно регулятор, определяющий правила игры. То есть неожиданностей быть не может».

«Нацбанк будет сознательно держать курс чуть поменьше. По-моему, среднегодовой будет примерно 43−44 грн. Но в конце года, наверное, 46−46,5. НБУ будет потихоньку девальвировать гривну, идя навстречу Министерству финансов. Потому что Минфину выгодно, чтобы гривна была слабее», — считает эксперт.

Он отметил, что в Украине сегодня все социальные расходы финансируются путем макрофинансовой помощи: «Финансирование социальных расходов осуществляется в гривне, а макрофинансовая помощь приходит в долларах и евро. То есть Минфину выгодно, чтобы за свой условный доллар получить больше гривен, чтобы курс был слабее. Минфин хочет, чтобы курс был 47−48. Нацбанк отвечает за инфляцию. То есть эта ситуация, когда инфляция составляет 13,4%, заставляет Нацбанк укреплять обменный курс. Заставляет решать вопросы повышения ставки рефинансирования (сейчас 15,5), делать деньги дороже».

Если Нацбанк выпустит валютный курс так, как этого хочет Минфин, то инфляция рухнет за 20% годовых, комментирует Пендзин: «Нацбанк сегодня, по сути, сидит на двух стульях. С одной стороны, он должен сделать приятно Минфину, потому что это предусмотрено в социальных расходах, а с другой, его поджимает инфляция. Потому никаких неожиданностей с валютным курсом не будет. Я думаю, будет небольшая девальвация, но где-то так, чтобы меньше было, чем 45 гривен за доллар среднегодового курса».

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