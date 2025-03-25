Падение доллара остановилось: аналитики спрогнозировали, что будет с валютным курсом в дальнейшем — Finance.ua
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Падение доллара остановилось: аналитики спрогнозировали, что будет с валютным курсом в дальнейшем

Валюта
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Падение доллара остановилось: аналитики спрогнозировали, что будет с валютным курсом в дальнейшем
Падение доллара остановилось: аналитики спрогнозировали, что будет с валютным курсом в дальнейшем
Национальный банк сохраняет курс гривны стабильным за счет валютных интервенций. Наблюдаемое в течение двух месяцев падение курса доллара в марте остановилось.
Об этом свидетельствует свежий обзор инвесткомпании ICU.
«По итогам минувшей недели Национальный банк почти не изменил официальный курс гривны, незначительно увеличив валютные интервенции. В общем, ситуация на валютном рынке осталась стабильной. Дефицит валюты вырос до $406 млн, что на 16% больше, чем на прошлой неделе. В розничном сегменте чистая покупка валюты уменьшилась на 39%, в то время как на межбанковском валютном рынке она выросла на 54%», — отмечают аналитики.
Валютные интервенции Национального банка увеличились на 18%, до $644 млн, что всего на 5% больше средненедельного объема с начала полномасштабной войны.
Увеличение интервенций позволило НБУ фактически не изменить официальный курс гривны, выросший всего на две копейки по итогам недели, до 41,53 грн/$, тогда как стоимость наличного доллара США в системно важных банках выросла до 41,2−41,8 грн/$, или менее чем на 0,1%.
График: ICU
График: ICU
«Текущие действия НБУ показывают, что регулятор считает курс немного выше 41.5 грн/$ вполне комфортным и прилагает усилия для сдерживания дальнейшего ослабления за счет больших интервенций. Валютный рынок пока вполне стабилен с относительно большим, но устоявшимся дефицитом. Это значит, что НБУ может сохранять такой подъем и в ближайшее неделе, если не будет происходить резкое и значительное увеличение покупки валюты на межбанковском рынке», — подытожили в ICU.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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