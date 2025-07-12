ТОП-5 самых необычных валют мира (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)

Валюта
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ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
Большинство стран мира выпускают обычные бумажные банкноты. Однако в некоторых государствах национальная валюта отличается оригинальным подходом к дизайну и безопасности. Их банкноты не просто средство расчета, а настоящие технологические произведения.
Business Insider рассказывает о самых необычных валютах мира.

Южная Африка: сафари на банкноте

Ранд, национальную валюту Южной Африки, ввели в 1961 году.
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
Купюры разных номиналов украшают животные «большой африканской пятерки»:
  • леопард — 200 рандов;
  • буйвол — 100 рандов;
  • лев — 50 рандов;
  • слон — 20 рандов;
  • носорог — 10 рандов.
В 2012 году с другой стороны купюры добавили портрет бывшего президента Нельсона Манделы.

Водонепроницаемые австралийские доллары

Это одни из самых технологичных купюр мира. Изготовлены из особого полимерного материала, они полностью водонепроницаемы.
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
Австралия стала первой страной в мире, которая ввела в обращение полимерные банкноты еще в 1988 году.
Еще одна особенность австралийских долларов — их чрезвычайно трудно подделать благодаря сложному дизайну. Например, на пятидолларовой банкноте есть визуальный эффект движения — восточный шипоклюв (местная птица) «машет крыльями», если его наклонить.

Новая Зеландия: очень детализированный дизайн

Новозеландские деньги также производят из полимера, однако они отличаются прежде всего сложным и тщательно продуманным дизайном.
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
Еще в 2015 году Международное общество банкнот (IBS) назвало новозеландскую купюру номиналом 5 долларов «Лучшей банкнотой года» за ее детализированные портретные изображения и усовершенствованные элементы защиты.

Вертикальные канадские доллары

В 2018 году в Канаде впервые в истории страны представили десятидолларовую банкноту с вертикальной ориентацией, а также с прозрачным элементом.
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
Кроме нестандартного вертикального формата купюра отличается необычной защитой от подделки — прозрачным окном с муаровым рисунком.
Каждая банкнота изготовлена ​​из цельного куска полимера, что делает ее более долговечной и устойчивой к износу.

Бермудские острова: банкнота 2024 года

В 2024 году лучшей банкнотой мира признали 5 долларов Бермудских островов.
ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)
В вертикальную полимерную купюру встроены современные элементы безопасности — в частности изображения тунца Argentum и узоры Gemini, которые проявляются под ультрафиолетом.
По материалам:
Телеканал 24
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