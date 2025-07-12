ТОП-5 самых необычных валют мира (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых необычных валют мира (фото) Сегодня 12:14 — Валюта

ТОП-5 самых необычных валют мира (фото)

Большинство стран мира выпускают обычные бумажные банкноты. Однако в некоторых государствах национальная валюта отличается оригинальным подходом к дизайну и безопасности. Их банкноты не просто средство расчета, а настоящие технологические произведения.

Business Insider рассказывает о самых необычных валютах мира.

Южная Африка: сафари на банкноте

Ранд, национальную валюту Южной Африки, ввели в 1961 году.

Купюры разных номиналов украшают животные «большой африканской пятерки»:

леопард — 200 рандов;

буйвол — 100 рандов;

лев — 50 рандов;

слон — 20 рандов;

носорог — 10 рандов.

В 2012 году с другой стороны купюры добавили портрет бывшего президента Нельсона Манделы.

Водонепроницаемые австралийские доллары

Это одни из самых технологичных купюр мира. Изготовлены из особого полимерного материала, они полностью водонепроницаемы.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела в обращение полимерные банкноты еще в 1988 году.

Еще одна особенность австралийских долларов — их чрезвычайно трудно подделать благодаря сложному дизайну. Например, на пятидолларовой банкноте есть визуальный эффект движения — восточный шипоклюв (местная птица) «машет крыльями», если его наклонить.

Новая Зеландия: очень детализированный дизайн

Новозеландские деньги также производят из полимера, однако они отличаются прежде всего сложным и тщательно продуманным дизайном.

Еще в 2015 году Международное общество банкнот (IBS) назвало новозеландскую купюру номиналом 5 долларов «Лучшей банкнотой года» за ее детализированные портретные изображения и усовершенствованные элементы защиты.

Вертикальные канадские доллары

В 2018 году в Канаде впервые в истории страны представили десятидолларовую банкноту с вертикальной ориентацией, а также с прозрачным элементом.

Кроме нестандартного вертикального формата купюра отличается необычной защитой от подделки — прозрачным окном с муаровым рисунком.

Каждая банкнота изготовлена ​​из цельного куска полимера, что делает ее более долговечной и устойчивой к износу.

Бермудские острова: банкнота 2024 года

В 2024 году лучшей банкнотой мира признали 5 долларов Бермудских островов.

В вертикальную полимерную купюру встроены современные элементы безопасности — в частности изображения тунца Argentum и узоры Gemini, которые проявляются под ультрафиолетом.

Телеканал 24 По материалам:

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