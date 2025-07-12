Украинцы все больше ожидают роста курса доллара — Finance.ua

Украинцы все больше ожидают роста курса доллара Сегодня 09:07 — Валюта

Украинцы все больше ожидают роста курса доллара

Украинцы ожидают роста курса доллара в ближайшие 3 месяца.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в мае.

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«В мае 2025 года без значительных изменений в потребительских настроениях населения Украины. После определенного падения в апреле 2025 года индекс и его составляющие остаются стабильными. Единственное значимое изменение — повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает рост курса доллара в течение ближайших трех месяцев» — комментируют аналитики Info Sapiens.

Какие настроения преобладают среди украинцев

По данным исследования, в мае 2025 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 0,2 пункта и составляет 79,3 п.

Среди составляющих индикатора значимой динамики не наблюдалось.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 60,3 п., что на 0,5 п. выше уровня этого показателя в мае.

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Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

индекс текущего личного материального положения (х1) снизился на 0,9 п. и составляет 54,8 п.;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 1,9 п. и составляет 65,8 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае вырос на 0,1 п. и составляет 92 п.

Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 90,5 п., что на 1,8 п. ниже уровня этого показателя в апреле;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 2,1 п. и составляет 78,4 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) снизился на 0,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 107 п.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,1 п. и составляет 121 п.

Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,5 п. и составляет 180,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,1 п. и составляет 139,3 п.

Напомним, банкир прогнозирует , что в июле не стоит ожидать потрясений на валютном рынке. Доллар будет торговаться в пределах 41,6−42,2 грн/доллар, без резких скачков или обвалов. Курс евро может быть менее прогнозируемым — стоимость европейской валюты будет находиться в диапазоне 46,5−48,5 грн.

По словам эксперта Ивана Уса, курс евро может вырасти до 50 гривен уже в ближайшее время. Причина этого не в слабой гривне, а в ослаблении доллара на мировом валютном рынке.

Он советует украинцам иметь в сбережениях как евро, так и доллары. Но с покупкой евро сейчас лучше не спешить.

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Українські Новини По материалам:

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