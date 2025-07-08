В июне украинцы купили валюты больше, чем продали — Finance.ua

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В июне украинцы купили валюты больше, чем продали

Валюта
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В июне украинцы купили валюты больше, чем продали
В июне украинцы купили валюты больше, чем продали
В июне 2025 года украинцы приобрели валюты больше, чем продали. Чистая покупка составила 280 млн долларов. В мае этот показатель был на уровне 250 млн долларов, а в июне прошлого года почти 1 млрд долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, объем покупки наличной валюты в июне вырос на 11,6 млн долларов до 1,796 млрд долларов. Продажа уменьшилась на 30,2 млн долларов, до 1,474 млрд долларов.
Отмечается, что непосредственно наличных долларов купили меньше, чем в мае на 56,5 млн до 1,158 млрд долларов. Продали тоже меньше на 41,9 млн до 1,114 млрд долларов. В то же время покупка евро в эквиваленте к доллару выросла на 62,5 млн долларов до 577,2 млн, а продажи увеличились лишь на 6,2 млн, до 301,2 млн.
В безналичном сегменте покупка валюты населением в июне уменьшилась на 11 млн долларов до 307,5 ​​млн, тогда как продажи, наоборот, выросли на 3,4 млн до 347,3 млн. Чистое сальдо составило 39,7 млн ​​долларов.

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Обороты безналичной валюты среди клиентов банков в июне также снизились:
  • покупка сократилась на 181,9 млн долларов, до 8,37 млрд;
  • продажи сократились на 244,8 млн долларов, до 6,35 млрд.
Операции между банками, напротив, выросли на 221,8 млн долларов, до 6,26 млрд. По сравнению с июнем прошлого года объем таких сделок увеличился на 614 млн долларов.
В июне курс гривны по отношению к доллару почти не изменился. Официальный курс снизился на 11 копеек до 41,64 грн/$1. В то же время евро существенно подорожал: официальный курс вырос почти на 2 гривны до 48,78 грн/€1.
В июне Нацбанк продал валюты на 2,961 млрд долларов, что больше, чем в мае (2,923 млрд долларов), но меньше, чем в июне 2024 года (2,986 млрд долларов).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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