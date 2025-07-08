Купувати чи почекати: що буде з курсом долара та євро — Finance.ua

Купувати чи почекати: що буде з курсом долара та євро Сьогодні 15:01 — Валюта

Купувати чи почекати: що буде з курсом долара та євро

На початку липня долар в Україні продовжив поступово дешевшати, а євро навпаки, стрімко дорожчає. Це змушує багатьох українців замислитися, в якій валюті вигідніше зберігати кошти та чи варто взагалі купувати євро чи долари.

Про це розповіли головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус та президент Асоціації українських банків Андрій Дубас у коментарі Новини.Live.

За словами Івана Уса, курс євро може зрости до 50 гривень уже найближчим часом. Причина цього не в слабкій гривні, а в послабленні долара на світовому валютному ринку.

«Я не виключаю, що Україна може побачити курс 50 грн/євро. Тут потрібно дивитися, як себе буде поводити Європейський банк. Бо контрольована девальвація, на яку пішов долар — в принципі, потрібна буде і європейській валюті», — пояснив економіст.

Він додав, що наразі євро справді сильніший за долар, хоча конкуренція економік ЄС і США відрізняється на користь Сполучених Штатів.

Експерт радить українцям мати у заощадженнях як євро, так і долари. Але з купівлею євро зараз краще не поспішати.

«Я розумію, що не всі можуть собі це дозволити. Але якщо вже вирішили в чомусь тримати гроші, то бажано, щоб все ж таки це була хоча б одна з цих двох валют, тому що скоро падіння долара зупиниться, і курс євро піде на спад», — зазначив Ус.

На його думку, це може відбутися ближче до середини осені, але лише в разі, якщо Євросоюз почне використовувати фінансові інструменти для контрольованого зниження курсу. Водночас серйозного падіння євро експерт не очікує.

Андрій Дубас вважає, що зараз сприятливий момент для купівлі долара.

«Купувати треба завжди на низькій ціні. Коли валюта росте — її купувати не варто. Якщо ми говоримо про іноземну валюту як інструмент заощаджень, то зараз можна купувати долар», — сказав банкір.

Він також нагадав, що серед інших інструментів для заощаджень, що є більш надійними, можна розглянути депозити чи ОВДП.

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