НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку Сьогодні 11:02 — Валюта

НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку

Минулого тижня на валютному ринку України спостерігалося зменшення попиту на іноземну валюту. Це дозволило Національному банку зменшити обсяг інтервенцій і втримати коливання курсу гривні.

Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.

За чотири робочі дні минулого тижня чиста купівля валюти на міжбанку зменшилась на 20% до 343 млн доларів. Середньоденний обсяг також знизився з 125 млн до 86 млн доларів.

«Водночас на початку місяця традиційно активізувалася купівля валюти в роздрібному сегменті», — зазначили аналітики.

Через оновлення лімітів на купівлю валюти у банківських застосунках попит зріс удвічі, а чиста купівля валюти населенням зросла на третину до понад 75 млн доларів.

За тиждень регулятор продав 661 млн доларів з міжнародних резервів. «НБУ в понеділок ослабив офіційний курс гривні до долара США на 14 копійок, але потім зберігав його в дуже вузькому коридорі, 41.72−41.82 грн/$», — додали в ICU.

Загалом за тиждень гривня послабшала на 0,2%. Євро минулого тижня подорожчав на 0,7% як через незначне ослаблення гривні, так і через зміцнення європейської валюти відносно долара на міжнародному ринку.

Готівковий долар у великих банках подорожчав на 0,25%. Спред між купівлею та продажем звузився, курс тримався в межах 41,5−42 грн/долар, а деякі банки продавали долар навіть дорожче за 42 гривні.

Графік: ICU

«Протягом весни та червня долар суттєво послабшав відносно євро, тож і ефективний курс гривні дещо девальвував. Тому НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій», — підсумували аналітики ICU.

Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що НБУ продовжить активно пом’якшувати коливання через інтервенції, не допускаючи різких стрибків — курс утримається в досить вузьких рамках.

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