НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку

Валюта
54
НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку
НБУ має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку
Минулого тижня на валютному ринку України спостерігалося зменшення попиту на іноземну валюту. Це дозволило Національному банку зменшити обсяг інтервенцій і втримати коливання курсу гривні.
Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За чотири робочі дні минулого тижня чиста купівля валюти на міжбанку зменшилась на 20% до 343 млн доларів. Середньоденний обсяг також знизився з 125 млн до 86 млн доларів.
«Водночас на початку місяця традиційно активізувалася купівля валюти в роздрібному сегменті», — зазначили аналітики.
Через оновлення лімітів на купівлю валюти у банківських застосунках попит зріс удвічі, а чиста купівля валюти населенням зросла на третину до понад 75 млн доларів.
Читайте також
За тиждень регулятор продав 661 млн доларів з міжнародних резервів. «НБУ в понеділок ослабив офіційний курс гривні до долара США на 14 копійок, але потім зберігав його в дуже вузькому коридорі, 41.72−41.82 грн/$», — додали в ICU.
Загалом за тиждень гривня послабшала на 0,2%. Євро минулого тижня подорожчав на 0,7% як через незначне ослаблення гривні, так і через зміцнення європейської валюти відносно долара на міжнародному ринку.
Готівковий долар у великих банках подорожчав на 0,25%. Спред між купівлею та продажем звузився, курс тримався в межах 41,5−42 грн/долар, а деякі банки продавали долар навіть дорожче за 42 гривні.
Графік: ICU
Графік: ICU
«Протягом весни та червня долар суттєво послабшав відносно євро, тож і ефективний курс гривні дещо девальвував. Тому НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій», — підсумували аналітики ICU.
Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що НБУ продовжить активно пом’якшувати коливання через інтервенції, не допускаючи різких стрибків — курс утримається в досить вузьких рамках.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems