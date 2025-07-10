В мире снижается зависимость от доллара — данные МВФ — Finance.ua
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В мире снижается зависимость от доллара — данные МВФ

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В мире снижается зависимость от доллара — данные МВФ
В мире снижается зависимость от доллара — данные МВФ
В первом квартале 2025 года доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых страны отчитываются в Международный валютный фонд, снизилась на 0,1 процентного пункта до 57,7%. Зато доля евро выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно отчету COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), доля евро выросла с 19,8% до 20,1%. Это самый высокий уровень с конца 2022 года.
В мире снижается зависимость от доллара — данные МВФ
Наибольший рост показал швейцарский франк, доля которого в резервах выросла вчетверо — до 0,8% на конец марта. Это максимальный показатель с 1999 года, когда в обращение был введен евро. Кроме того, выросла доля британского фунта стерлингов.
С начала года валютные рынки испытали резкие колебания. Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа.

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Наибольшему влиянию подверглись сферы торговли, безопасности и экономики, что отразилось на доверии к доллару как ведущей мировой резервной валюте.
Во втором квартале падение доллара ускорилось. После введения масштабных тарифов в начале апреля курс доллара снизился еще более чем на 7%.
В то же время швейцарский франк, считающийся «тихой гаванью», стал одной из самых сильных валют года, укрепившись на 14% по отношению к доллару.
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Хотя колебания валют не всегда отражают готовность руководителей резервами их держать, последние события усилили дискуссии о том, находится ли доллар США под угрозой потери статуса основной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.
Несмотря на то, что некоторые аналитики указывают на зарождающиеся признаки дедолларизации, существует широкий консенсус, что любые такие сдвиги будут происходить очень медленно.
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По материалам:
РБК-Україна
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