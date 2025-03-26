Экономисты спрогнозировали курс доллара в 2025 году — Finance.ua

Экономисты спрогнозировали курс доллара в 2025 году Сегодня 17:00 — Валюта

Экономисты спрогнозировали курс доллара в 2025 году

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время стабильная, а доллар даже подешевел. Но к концу года курс, вероятнее всего, вырастет.

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Текущий прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года — 45,7 гривен за доллар. «По базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в этом году превысят 10%», — отметили аналитики в комментарии РБК-Украина.

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С прогнозом стоимости доллара в Украине на конец года согласен и экономист Олег Устенко, экс-советник президента по экономическим вопросам. По его мнению, по базовому сценарию можно ожидать до конца 2025 курс на уровне около 45 гривен за доллар.

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Колебания доллара в диапазоне 45−46 гривен ожидает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Он также объясняет, что такая девальвация может быть обусловлена ​​избыточным спросом на доллар, не полностью покрываемым интервенциями НБУ, а также неопределенностью с внешней помощью.

Паращий указывает, что в условиях большой неопределенности очень трудно предсказать, когда именно цена доллара в Украине начнет расти. Он говорит, что это может произойти через несколько месяцев или даже недель. Однако Паращий резюмирует, что традиционно периодом повышенной волатильности для гривны является осень.

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Риски прогнозов

Позитивным фактором как для гривны, так и для экономики в целом будет официальное окончание войны с подписанием соответствующих соглашений, на фоне чего должно постепенно расти экспорт, говорит Устенко. В таком случае, продолжает эксперт, можно ожидать стабильного курса или даже умеренного укрепления гривни.

Однако Паращий считает, что завершение войны может как стабилизировать курс благодаря восстановлению экономики и потенциальному приросту экспорта, так и создать риски из-за сокращения финансовой помощи от партнеров.

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Напомним, курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривны. Однако затем он снизился до 41,69 гривен на 26 марта.

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