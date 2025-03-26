Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину — Finance.ua

Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину Сегодня 11:34 — Валюта

Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил 1,083 млрд долларов. Это на 38,8% меньше, чем в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 749 млн, наличных евро — на 331 млн долларов.

При этом банки вывезли наличную валюту на 147 млн ​​долларов.

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Как заявили в НБУ, в феврале 2025 года чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и наличном сегментах валютного рынка. Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики.

Статистика НБУ свидетельствует, что в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках до 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Курс на наличном рынке упал на 25 копеек до 41,75 грн/доллар.

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