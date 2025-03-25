Нацбанк изменяет список валют для установления официального курса гривны — Finance.ua

Нацбанк изменяет список валют для установления официального курса гривны Сегодня 16:04 — Валюта

Нацбанк изменяет список валют для установления официального курса гривны

Национальный банк Украины с 31 марта введет новые подходы к определению перечня валют, по которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также отменит перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для чего необходимы изменения

Как пояснили в Нацбанке, потребность в обновлении подходов обусловлена ​​значительным ростом уровня автоматизации расчетов, что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.

Учитывая это, использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны утратило свою актуальность, и НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, соответствующему международному опыту.

Как будет работать новый классификатор иностранных валют

В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. В то же время сохраняется возможность корректировать этот перечень чаще, если по валютам, входящим в него, товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90% или если будут внесены изменения в 1 группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Что же меняется с 31 марта 2025 года:

периодичность установления официального курса гривны до 11 валют будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риал, сербский динар, такова и тунисский динар;

не будет рассчитываться официальный курс гривны к следующим валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканский песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.

Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СДР (специальные права заимствования).

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