НБУ зафиксировал уменьшение количества жалоб на работу нелегальных обменников: что говорит Гетманцев — Finance.ua

НБУ зафиксировал уменьшение количества жалоб на работу нелегальных обменников: что говорит Гетманцев Сегодня 16:45 — Валюта

НБУ зафиксировал уменьшение количества жалоб на работу нелегальных обменников: что говорит Гетманцев

В 2024 году Национальный банк Украины провел 150 проверок компаний, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, и наложил штрафы на сумму 5,65 млн грн за нарушение правил обмена валюты. В 2025 году штрафы уже составляют 1,4 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Относительно вопроса мошенничества на рынке обмена иностранной валюты, в частности, множественности курсов, Гетманцев отметил, что получил ответ от НБУ. В 2024 году регулятор провел 150 проверок 17 лицензиатов и доначислил штрафы на общую сумму 5,6 млн грн.

В регуляторе отмечают, что в этом году за период с 1 января по 12 марта поступило 51 обращение граждан о деятельности пунктов обмена валют, среди которых только в трех сообщалось об установлении различных курсов купли/продажи иностранной валюты в зависимости от даты эмиссии банкнот.

Как отмечает Гетманцев, в 2025 году наблюдается уменьшение количества жалоб, что дает регулятору основания считать проблему решенной. Однако депутат сомневается в такой оценке ситуации, отмечая, что лично получает жалобы, свидетельствующие о неудовлетворительном положении дел.

«В то же время я согласен с НБУ, что основной проблемой валютного рынка остаются нелегальные обменники и телеграм-каналы, которые, несмотря на очевидные признаки преступной деятельности, игнорируются Национальной полицией. Мошенники продолжают работать беспрепятственно, не платя никаких налогов», — добавил он.

Гетманцев также сообщил, что ожидает результатов рассмотрения обращения в Национальную полицию Украины.

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