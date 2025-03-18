Что будет с курсом доллара и доходностью ОВГЗ: прогноз ICU — Finance.ua

Что будет с курсом доллара и доходностью ОВГЗ: прогноз ICU Сегодня 16:03 — Валюта

Что будет с курсом доллара и доходностью ОВГЗ: прогноз ICU

Инвесткомпания ICU поделилась аналитикой относительно курса доллара по отношению к гривне и объяснила, почему НБУ увеличивает курсовые колебания и почему Минфин снова повышает доходность по облигациям.

Курс доллара

Как говорится в недельном обзоре ICU, Национальный банк на прошлой неделе ослабил официальный курс гривны после трех недель его укрепления.

Дефицит валюты снизился на прошлой неделе еще больше — до минимума шести недель. В целом, чистая покупка валюты уменьшилась на 23% до $321 млн. Определяющим было уменьшение вдвое чистой покупки валюты в розничном сегменте до $115 млн.

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В то же время на межбанковском валютном рынке дефицит валюты вырос на 13% до $207 млн. Валютные интервенции национального банка выросли на 6% - НБУ продал из резервов $545 млн.

При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривны на 0.7% до 41.51 грн/$ по итогам недели.

Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла до 41.2−41.7 грн/$ или почти на 0.5%.

«Динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривны крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата», — говорят в ICU.

Облигации

Аналитики отмечают, что Минфин повысил доходность военных ОВГЗ после того, как НБУ ранее увеличил учетную ставку. До конца месяца Минфин планирует размещать только два выпуска гривневых военных облигаций, которые вряд ли позволят привлечь большой объем средств даже по новым ставкам.

«Первоначальный аукцион в прошлый вторник отметился очередным повышением ставок. Минфин согласился повысить ставки по военным ОВГЗ на 50 б.п., то есть снова на половину от повышения Нацбанком учетной ставки. Благодаря такому решению министерство привлекло через военные ОВГЗ почти 3.5 млрд грн, что является самым большим объемом привлечений от военных облигаций в этом году. Также на прошлой неделе Министерство финансов разместило еще 5 млрд грн резервных облигаций с минимальными изменениями в процентных ставках», — говорится в обзоре.

Получив в прошлую среду средства от погашения годовых военных облигаций, инвесторы активно перевкладывали их в новые бумаги, преимущественно на вторичном рынке. Объем сделок по гривневым облигациям на прошлой неделе вырос на 25% до 14.5 млрд грн. В то же время, несмотря на погашение валютных ОВГЗ в сумме 44 млн евро, торги валютными ОВГЗ сократились. Наибольший объем сделок на прошлой неделе был с новым резервным выпуском ОВГЗ, 3 млрд грн или почти 21% в общем объеме торгов на вторичном рынке. Однако больше всего торговали военными облигациями, в первую очередь гривневыми с небольшими сроками обращения. Доля погашаемых в этом году соглашений с гривневыми ОВГЗ составила 33%. На этой неделе состоятся погашения гривневых облигаций на 3.2 млрд грн, а также валютных ОВГЗ на $318 млн и 275 млн евро.

В ICU объясняют, что гривневые заимствования с начала месяца составляют почти 15 млрд грн — это меньше, чем осуществленные на прошлой неделе погашения.

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«Чтобы достичь 100% роловера по итогам квартала, Минфину необходимо одолжить еще более 26 млрд грн за две последующие недели. В то же время министерство планирует размещать лишь два выпуска гривневых военных облигаций, которые имеют типичный объем недельного предложения 5 млрд грн каждый, тогда как спрос на них в последние месяцы значительно меньше. Соответственно, мы вряд ли увидим полное рефинансирование всех гривневых погашений в 1кв25, а министерство может наверстывать его впоследствии, когда НБУ будет переходить к циклу снижения учетной ставки. Также мы не ожидаем в ближайшее время дальнейшего повышения доходностей на первичных аукционах», — говорят аналитики.

Минфин планирует размещать в марте два выпуска валютных ОВГЗ в долларах и евро, чтобы частично рефинансировать выплаты по аналогичным валютным облигациям. Однако объемы предложения будут меньше погашения, поэтому и по валютным бумагам в 1кв25 министерство не стремится достичь 100% роловера, очевидно, имея на счетах большие объемы иностранной валюты с полученной ранее международной помощи.

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