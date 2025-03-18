Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара на ближайший год — Finance.ua

Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара на ближайший год Сегодня 12:03 — Валюта

Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара на ближайший год

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Прогнозы находятся в диапазоне 44−45,3 грн/доллар.

Об этом сообщает НБУ.

По информации НБУ, финансовые аналитики в феврале 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,27 грн/доллар. В январе они ожидали курс 45,19 грн/доллар.

В то же время девальвационные ожидания населения в феврале несколько улучшились — до 44,01 грн/доллар по сравнению с 44,53 грн/доллар в январе.

Банкиры в январе ожидали, что курс доллара поднимется до 45,31 гривны. Предыдущий прогноз за октябрь прошлого года — 44,92 грн/доллар.

Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь 2024 г.).

Курс доллара

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривны. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 грн. Затем курс начал снижаться. В итоге в конце февраля снизился — до 41,51 грн/доллар.

В марте также наблюдается тенденция к снижению курса доллара. Минимум был 10 января — 41,21 грн/доллар.

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Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, но затем упал ниже 42 гривен. В феврале курс упал до 41,85 гривен, а в начале марта снижение курса продолжилось.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, отвечающего в Украине за валютно-курсовую политику.

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