С долларом и евро все будет хорошо: в Совете НБУ прокомментировали колебания курса валют на международных рынках — Finance.ua
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С долларом и евро все будет хорошо: в Совете НБУ прокомментировали колебания курса валют на международных рынках

Валюта
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С долларом и евро все будет хорошо: в Совете НБУ прокомментировали колебания курса валют на международных рынках
С долларом и евро все будет хорошо: в Совете НБУ прокомментировали колебания курса валют на международных рынках
Колебания курса доллара к евро на международных рынках не должны быть поводом для того, чтобы продавать эти валюты. По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, с долларом и евро все будет хорошо.
«Итак, главный тезис, который мы должны сейчас зафиксировать, — это то, что не нужно сдавать ни доллары, ни евро», — сказал он во время телемарафона.
Фурман добавил, что решение относительно того, какую валюту покупать — это личное решение каждого человека, но при этом следует соблюдать правило «не класть все яйца в одну корзину».

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Он также напомнил, что Национальный банк Украины не дает инвестиционные советы с одной стороны. «Но с другой стороны, понятно, что и с евро, и с долларом все будет хорошо», — подчеркнул он.
Член Совета НБУ отметил, что рост курса евро — это не повод «условно бежать сдавать доллар или бежать покупать евро».
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Фурман также рассказал, что в течение последнего месяца евро укрепляется по отношению к доллару. Однако, с ноября прошлого года, после объявления победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, доллар имел тенденцию к укреплению по отношению к евро.
По его мнению, торговые войны и глобальная экономическая неопределенность являются первоочередными факторами, влияющими сейчас на рынки, и именно это способствует усилению евро.
«Евро также укрепляется, поскольку страны Евросоюза объявили о своей стратегии усиления обороноспособности, а также выделяют сотни миллиардов евро в соответствующие фонды для обеспечения безопасности стран ЕС», — отметил он.
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«Мы видим, как акции стран ЕС растут, а фондовый рынок США показывает падение. Пока что он падает, но нужно следить за любыми тенденциями в среднесрочной перспективе, а не только в пределах одного дня или месяца. Сейчас мне сложно сказать, что будет дальше», — добавил Фурман.
Член Совета НБУ также напомнил, что в Украине основной иностранной валютой является доллар, и именно Национальный банк определяет соотношение гривны к доллару, после чего на основе основного курса определяются курсы других валют.
«В связи с тем, что на международных рынках происходит усиление евро, мы видим, что евро к гривне растет, превысив отметку в 45 гривен», — подытожил он.
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По материалам:
РБК-Україна
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