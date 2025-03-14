В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

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В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке

Валюта
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В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке
В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке
Курс гривны в прошлом месяце укрепился, а разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 0,5%. Это прежде всего связано с улучшением конъюнктуры валютного рынка.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты диалога НБУ с представителями бизнеса.

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«Курсовые ожидания населения стабилизировались, а среднедневной объем чистого спроса на наличную валюту в феврале снизился до 42 млн долл. США. Неизменный приоритет НБУ — сохранить устойчивость и контролируемость ситуации на валютном рынке», — сказано в сообщении.
Вопрос возврата экспортной выручки остается в центре внимания НБУ, это важно для увеличения устойчивости валютного рынка и дальнейшего продвижения в направлении валютной либерализации. Системная работа с другими государственными органами в этом направлении имеет результат: объем поступившей в Украину экспортной выручки в 2024 году на 7,9 млрд дол. США или 19,5% превысил объем за 2023 год.
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Отмечается, что НБУ остается сторонником направления смягчения валютных ограничений. Вскоре возможные точечные решения, чтобы облегчить работу бизнеса, в то же время масштабные мероприятия состоятся позже. В частности, НБУ презентовал концепцию стимулирующей либерализации, подходы к которой сейчас разрабатываются. Ее цель — встроить в меры валютной либерализации стимулы для притока нового капитала в Украину.
Кроме того, в конце прошлого года в рамках выполнения программы с МВФ Национальный банк подготовил концептуальную записку, предусматривающую развитие рынка валютных деривативов. НБУ намерен обсудить ее с рынком, а дальше постепенно реализовывать мероприятия, определенные в ней.
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Напомним, ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявлял, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Национальный банк рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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