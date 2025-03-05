Что будет с курсом гривны и уровнем инфляции — Finance.ua

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Что будет с курсом гривны и уровнем инфляции

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Что будет с курсом гривны и уровнем инфляции
Что будет с курсом гривны и уровнем инфляции
Окончание войны — не только долгожданная победа, но и начало нового этапа для Украины. Восстановление экономики, привлечение инвестиций, возвращение граждан и стабилизация финансовой системы — ключевые вопросы, которые придется решать уже в первые дни после завершения боевых действий.
Национальная валюта и уровень цен будут во многом зависеть от внешней торговли.
«Уже сейчас Кабинет Министров заложил, как мне кажется, сравнительно существенное проседание национальной валюты. Я думаю, что динамика курса будет зависеть, прежде всего, от сальдо внешней торговли Украины. Оно было рекордно негативным в прошлом году — 29 млрд долларов США. В январе 2025 года оно составляет еще больше, чем в январе 2024-го. Итак, динамика очень неприятная, но именно от направления этой динамики, полагаю, будет зависеть также курс гривны в стране», — рассказал эксперт.
Главная задача правительства — обеспечить рост экспорта и привлечь новые валютные поступления.
Обо всем этом более подробно пишем в статье:

Что если завтра окончание войны. Что будет с Украиной в экономическом плане

По материалам:
Finance.ua
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