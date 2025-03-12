Население продолжает запасаться наличной валютой — Finance.ua

Население продолжает запасаться наличной валютой Сегодня 09:44 — Валюта

Население продолжает запасаться наличной валютой

В феврале население купило валюты на 835 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.

На наличном валютном рынке в феврале чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В феврале украинцы продали валюты на 1 139,9 млн долларов в эквиваленте, а купили на 1 974,9 млн долларов в эквиваленте.

За 2024 год население купило на 11 054,4 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, за 2023 год население купило на 3 362,1 млн долларов больше, чем продало.

По итогам 2022 года население купило валюты на 1 009,5 млн долларов больше, чем продало.

В 2021 году население продало валюты на 1 214,7 млн долларов больше, чем купило.

В 2020 году объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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