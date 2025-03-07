В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро — Finance.ua

В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро Сегодня 10:02 — Валюта

В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро

Национальный банк рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются разные варианты.

«Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе — нет», — добавил он.

Кроме того, замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что сейчас доля расчетов в евро в импорте достигла 50%, в экспорте — 30%, на наличном рынке — 22−23%.

«Дальнейшее расширение доли евро может актуализировать эту дискуссию. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции», — сказал Гелетий.

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Риски со стороны США

Кроме того, Пышный сообщил, что НБУ не планирует менять структуру международных резервов, из которых сейчас 80% номинированы в долларах.

Отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии, когда США заморозят резервы Украины, чтобы принудить Киев к миру, Пышный сказал: «Мы не рассматриваем подобное развитие событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером».

Справка Finance.ua:

НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не раньше, чем через три года.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.

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