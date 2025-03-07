В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро — Finance.ua
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В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро

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В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро
В НБУ назвали условия для изменения главной валюты с доллара на евро
Национальный банк рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются разные варианты.
«Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе — нет», — добавил он.
Кроме того, замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что сейчас доля расчетов в евро в импорте достигла 50%, в экспорте — 30%, на наличном рынке — 22−23%.
«Дальнейшее расширение доли евро может актуализировать эту дискуссию. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции», — сказал Гелетий.
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Кроме того, Пышный сообщил, что НБУ не планирует менять структуру международных резервов, из которых сейчас 80% номинированы в долларах.
Отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии, когда США заморозят резервы Украины, чтобы принудить Киев к миру, Пышный сказал: «Мы не рассматриваем подобное развитие событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером».

Справка Finance.ua:

  • НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не раньше, чем через три года.
  • Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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