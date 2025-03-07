Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 30% — Finance.ua

Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 30% Сегодня 16:37

Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 30%

В феврале 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 26,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ. Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

19 февраля 2025 года Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.

Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (инструменты, которые вскоре будут погашаться, или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги. Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.

По состоянию на 1 марта, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,84 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,6%) и НБУ (36,8%). Доля юридических и физических лиц — 10,1% и 4,4% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний — 1%, а территориальных громад — 0,02%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года по 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн.

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В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на начало марта 2025 года 10,1% и 4,4% соответственно (в марте 2024 года — 8,9% и 3,6% соответственно).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в феврале равнялась 16,01%, в долларе — 4,54%.

В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло почти 1,5 трлн грн в эквиваленте.

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