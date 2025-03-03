Возрастут ли ставки по депозитам в марте — прогноз банкира Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Возрастут ли ставки по депозитам в марте — прогноз банкира

В первую неделю марта многое будет зависеть от решения Монетарного комитета НБУ по депозитной траектории. Ожидается, что период увеличения ставок по гривневым вкладам продлится, а наиболее привлекательными для потенциальных вкладчиков останутся вклады на 6−9 месяцев.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.

По словам Замотаева, изменения могут произойти в соответствии с инфляцией и ее давлением на экономику. Есть предположение, что регулятор поднимет ставку до 15% или до 15,5%.

«Следовательно, НБУ может и откорректировать зеркально ставку по 3-месячным депозитным сертификатам до 17,5−18%, а ставку по кредитам рефинансирования — до 18−18,5%», — отметил банкир.

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Он напоминает, что доходность депозитов формируется преимущественно на основе ставки по 3-месячным депсертификатам. Именно поэтому предполагается, что будет незначительная коррекция ставок по гривневым вкладам в пределах 0,50−1 процентного пункта.

В отдельных случаях для потенциальных вкладчиков банки могут предложить дополнительные бонусы в размере 0,50−1,50 процентного пункта, в том числе вклады от 6 до 9 месяцев, — добавляет Замотаев.

Каковы прогнозы относительно увеличения ставок

ставки по ультракоротким вкладам на срок от 3 месяцев до 6 месяцев могут увеличиться в среднем до 11,5−12% годовых;

средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года потенциально составят 12,5−13% годовых;

ставки на долговременные депозитные вклады на срок от 1 года до 2,5 лет могут возрасти в среднем до 15% годовых.

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В то же время, по словам Замотаева, не все вклады могут быть интересны потенциальным вкладчикам. Особенно речь идет об ультракоротких вкладах, ведь ставка доходности не будет покрывать уровень инфляции вместе с увеличенным налогообложением.

Напомним, ранее Замотаев заявлял, что интерес граждан к коротким депозитам существенно снизился, возрос вес вкладов в наличную валюту. «Имея преимущественно незначительные суммы, граждане принимали решение о покупке валюты, ведь в конце года рост курсов доллара и евро обескураживал», — отмечал он.

Телеканал 24 По материалам:

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