В какой валюте лучше держать сбережения — банкиры дали советы Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

В какой валюте лучше держать сбережения — банкиры дали советы

Эксперты спросили банкиров, какую иностранную валюту предпочитают вкладчики. Об этом говорится в статье Минфин а.

Многие ответили, что основной валютой для депозитов остается доллар США, второе место держит евро. И серьезных сдвигов, которые могли бы изменить эту тенденцию, пока не наблюдается.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович считает это скорее традицией, которая может быть связана с исторической стабильностью доллара и его влиянием на мировую экономику. Но есть и другие причины.

«Процентные ставки по вкладам в долларах США на рынке колеблются от 0,01% до 2,00% в зависимости от банка и условий вклада, а ставки в евро обычно ниже, что может влиять на выбор валют для сбережений. Поэтому сегодня Кредобанк не наблюдает тенденции изменений в валютах размещения вкладов (в этих двух валютах)», — рассказывает Александр Супрунович.

По его словам, на вклады в евро приходится 5%, на доллар США — 33% от общего объема портфеля вкладов банка.

Правэкс Банка Олег Заяц. «По-прежнему валюта в Правэкс Банке остается стабильной с акцентом на долларе. Однако, даже если О преимуществе долларовых вкладов над сбережениями в евро говорит и начальник отдела по работе с физическими лицами Главного управления бизнеса«По-прежнему валюта в Правэкс Банке остается стабильной с акцентом на долларе. Однако, даже если курс доллара по отношению к евро или наоборот меняется, общество обычно не реагирует на незначительные колебания», — уточняет он.

в долларах колеблются в пределах 20−25% в структуре депозитного портфеля банка, в евро — всего 2−3% всех депозитов. Почти аналогичное распределение наблюдается и в Ощадбанке: на долларовые вклады приходится 26%, на евро — 3%. В ПУМБ, сообщил директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса банка Дмитрий Коваль, на начало года депозитный портфель (без учета текущих счетов) имел следующую структуру: доля долларовых вкладов чуть больше четверти, на евро приходится более 5%. Аккордбанке депозитыв структуре депозитного портфеля банка, в. Почти аналогичное распределение наблюдается и в Ощадбанке: на долларовые вклады приходится 26%, на евро — 3%. В ПУМБ, сообщил директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса банка Дмитрий Коваль, на начало года депозитный портфель (без учета текущих счетов) имел следующую структуру: доля долларовых вкладов чуть больше четверти, на евро приходится более 5%.

«По итогам последнего квартала (декабрь 2024-февраль 2025) структура валютных депозитов в Universal Bank: 28,5% вложений приходится на доллар США, 8,5% - доля в евро. Спрос на обе валюты остается сбалансированным», — объясняет директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член Правления Универсал Банка Андрей Звизло.

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Сергей Гнездилов, начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка, также говорит об аналогичном соотношении вкладов в долларах и евро. В то же время, он говорит о тенденции к росту популярности евро, ведь еще несколько лет назад соотношение составляло 10:1.

Начальник управления депозитных продуктов банка Ирина Стрепетова рассказывает что динамика последних месяцев свидетельствует о росте доли евро в депозитном портфеле. «В то же время доллар США традиционно остается основной резервной валютой и доминирует в структуре валютных сбережений», — добавляет она.

О тенденции к незначительному увеличению доли накоплений в евро в последние годы в ОТП Банке рассказал «Минфину» руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса банка Максим Гончарук. Хотя в депозитном портфеле финучреждения накопления в долларах США составляют около 80% портфеля.

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Некоторый рост популярности евро по отношению к доллару увидели и в ПУМБ . «Это, вероятно, связано с большим количеством украинских мигрантов в еврозоне. Однако доллар остается самой распространённой иностранной валютой среди украинцев. За последний период доля евро в депозитном портфеле увеличилась на 1% - с 4% до 5%», — говорит Дмитрий Коваль.

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