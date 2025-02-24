Рожкова: доходность депозитов сегодня, даже с учетом налогов, превышает уровень инфляции — Finance.ua

Рожкова: доходность депозитов сегодня, даже с учетом налогов, превышает уровень инфляции Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

Первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова

Учитывая прогнозы НБУ по снижению инфляции со второго полугодия этого года, доходность депозитов для населения сегодня, даже с учетом налогов, приемлемая.

Об этом во время FinYear 2025 рассказала первый заместитель Главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«С точки зрения ликвидности — банковская система очень ликвидна. Стоимость привлеченных средств находится на относительно низких уровнях. Доходность депозитов для населения сегодня, даже с учетом налогов, превышает уровень инфляции, ожидаемой на конец 2025 года», — говорит Рожкова.

По предварительным данным, прибыль банков по итогам прошлого года превысила 100 миллиардов гривен. И, несмотря на 50% ставку налогообложения, большинство банков смогли не только уплатить налоги, но и увеличить свой капитал благодаря полученным доходам.

«Убыточны преимущественно банки с нежизнеспособными бизнес-моделями. Но при этом они не входят в число системно важных, не несут угрозы для финансовой стабильности, для стабильности сектора. Пока они не нарушают нормативы капитала, их убытки — это проблема их акционеров», — отметила первый заместитель Главы НБУ.

На сегодня процентные ставки по кредитам для бизнеса в национальной валюте составляют около 15% годовых, что является приемлемым уровнем.

Рожкова подчеркнула, что спрос на кредиты со стороны бизнеса растет, а банки адаптировали свои кредитные политики к новым условиям. Это привело к тому, что кредитный портфель бизнеса в национальной валюте по итогам 2024 года вырос более чем на 20%.

Кредиты для малого и среднего бизнеса растут быстрее. Одной из важных тенденций является рост удельного веса долгосрочных кредитов, что стало возможным благодаря меморандуму, подписанному банками для поддержки восстановления энергетической инфраструктуры.

Банки получили большое количество заявок на кредиты, многие из которых уже выданы. Объем предоставленных кредитов на восстановление энергетики и создание распределенной энергогенерации уже превысил 7 миллиардов гривен, а населению на эти же цели было предоставлено почти 670 миллионов гривен.

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В целом гривневый кредитный портфель населения вырос темпом около 40% за прошлый год, преимущественно за счет потребительских займов на текущие цели, а ипотека демонстрирует определенный рост лишь благодаря государственной программе поддержки «єОселя».

Рожкова резюмировала, что банковская система, как и вся экономика, работала даже во время обстрелов и отключений электроэнергии, продолжая предоставлять услуги населению, обслуживая государственный сектор и бизнес.

Небанковский финансовый сектор возобновил рост, но этот рост неравномерный.

«У нас остается вопрос к определенному сегменту финансовых компаний, работающих на рынке. К сожалению, мы не раз видели ситуации и видим их сейчас, когда небанковские финансовые компании используются для оптимизации налогообложения в рамках бизнес-групп, для легализации средств. Будем далее работать над лицензионными и другими требованиями, чтобы небанковский финансовый рынок не использовался в незаконных целях», — рассказала Рожкова.

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