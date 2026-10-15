Лучшие предложения депозитов для держателей гривны

Сейчас на депозитном рынке отсутствует единый тренд по изменению депозитных ставок, хотя НБУ продолжает усиливать монетарную политику.

Из-за изменения условий размещения депозитных сертификатов одним из ключевых факторов определения депозитной политики стала бизнес-модель банка, пишет Минфин

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Финучреждения, активно кредитующие и требующие дополнительной ликвидности, готовы платить больше. Именно поэтому на рынке образовалось нетипично большой разрыв в уровне депозитных ставок.

Самые популярные у частных вкладчиков, предпочитающих срочные размещения, трехмесячные депозиты в гривне — яркий пример.

10,1 процентного пункта. Самое щедрое предложение Юнекс Банк — 17,2% годовых, тогда как самую низкую ставку предлагает Поликомбанк — всего 7,1% годовых. Таким образом, разница между максимальной и минимальной доходностью составляет10,1 процентного пункта.

То есть, выбирая банк для размещения сбережений, вкладчик может получить ставку более чем вдвое выше наименее выгодного предложения.

Лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков

Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,5% годовых. В то же время, лидеры по доходности отличаются в зависимости от срока размещения средств.

На 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17%, третье — Бизнесбанк, который предлагает 16,95% годовых.

На 6 месяцев больше всего платят больше всего платят Юнекс Банк и Бизнесбанк — по 17,25% годовых. Третью позицию занимает Кредитвест Банк с доходностью 17% годовых.

На 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,9% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.

На 12 месяцев лидером также остается Юнекс Банк, предлагающий 17,5% годовых. На втором месте Бизнесбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — лидером также остается Юнекс Банк, предлагающий 17,5% годовых. На втором месте Бизнесбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио Банк со ставкой 17,1% годовых.