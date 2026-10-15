0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие предложения депозитов для держателей гривны

Кредит&Депозит
849
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Лучшие предложения депозитов для держателей гривны
Лучшие предложения депозитов для держателей гривны
Сейчас на депозитном рынке отсутствует единый тренд по изменению депозитных ставок, хотя НБУ продолжает усиливать монетарную политику.
Из-за изменения условий размещения депозитных сертификатов одним из ключевых факторов определения депозитной политики стала бизнес-модель банка, пишет Минфин.
Финучреждения, активно кредитующие и требующие дополнительной ликвидности, готовы платить больше. Именно поэтому на рынке образовалось нетипично большой разрыв в уровне депозитных ставок.
Самые популярные у частных вкладчиков, предпочитающих срочные размещения, трехмесячные депозиты в гривне — яркий пример.
Самое щедрое предложение Юнекс Банк — 17,2% годовых, тогда как самую низкую ставку предлагает Поликомбанк — всего 7,1% годовых. Таким образом, разница между максимальной и минимальной доходностью составляет 10,1 процентного пункта.
Лучшие предложения депозитов для держателей гривны
То есть, выбирая банк для размещения сбережений, вкладчик может получить ставку более чем вдвое выше наименее выгодного предложения.

Лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков

Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,5% годовых. В то же время, лидеры по доходности отличаются в зависимости от срока размещения средств.
На 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17%, третье — Бизнесбанк, который предлагает 16,95% годовых.
На 6 месяцев больше всего платят Юнекс Банк и Бизнесбанк — по 17,25% годовых. Третью позицию занимает Кредитвест Банк с доходностью 17% годовых.
На 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,9% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.
На 12 месяцев лидером также остается Юнекс Банк, предлагающий 17,5% годовых. На втором месте Бизнесбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио Банк со ставкой 17,1% годовых.
Напомним, депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Мы выбрали в статье — Самые привлекательные депозиты октября 2026 года
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыФГВФЛБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems